Amartey bugün İstanbul'da

Beşiktaş'ta Lyanco ve Onana'nın ardından Daniel Amartey de İstanbul'da olacak. Siyah-beyazlı kulüp her konuda anlaşma sağladığı 28 yaşındaki Ganalı savunmacıyı, bugün sabaha karşı İstanbul'a getirmiş olacak. Geçen sezon Leicester City'de 24 resmi karşılaşmada forma giyen ve asıl mevkisi stoper olan Amartey, önlibero ve sağ bek olarak da görev yapabiliyor.
Beşiktaş'ta Lyanco ve Onana'nın ardından Daniel Amartey de İstanbul'da olacak. Siyah-beyazlı kulüp her konuda anlaşma sağladığı 28 yaşındaki Ganalı savunmacıyı, bugün sabaha karşı İstanbul'a getirmiş olacak. Geçen sezon Leicester City'de 24 resmi karşılaşmada forma giyen ve asıl mevkisi stoper olan Amartey, önlibero ve sağ bek olarak da görev yapabiliyor.