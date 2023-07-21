Haberler Beşiktaş Amartey bugün İstanbul'da

Amartey bugün İstanbul'da

Beşiktaş'ta  Lyanco ve Onana'nın ardından Daniel Amartey de İstanbul'da olacak. Siyah-beyazlı kulüp her konuda anlaşma sağladığı 28 yaşındaki Ganalı savunmacıyı, bugün sabaha karşı İstanbul'a getirmiş olacak. Geçen sezon Leicester City'de 24 resmi karşılaşmada forma giyen ve asıl mevkisi stoper olan Amartey, önlibero ve sağ bek olarak da görev yapabiliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 06:50
Amartey bugün İstanbul'da
Beşiktaş'ta Lyanco ve Onana'nın ardından Daniel Amartey de İstanbul'da olacak. Siyah-beyazlı kulüp her konuda anlaşma sağladığı 28 yaşındaki Ganalı savunmacıyı, bugün sabaha karşı İstanbul'a getirmiş olacak. Geçen sezon Leicester City'de 24 resmi karşılaşmada forma giyen ve asıl mevkisi stoper olan Amartey, önlibero ve sağ bek olarak da görev yapabiliyor.
DİĞER
Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz ama... Hakkındaki gerçek duyanları çok şaşırtıyor
8 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Ekmek Teknesi’nin yıldızıyla...
Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri!
G.Saray'ın Devler Ligi kadrosu belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri!
Kartal'ı Aboubakar uçurdu!
KPSS saat kaçta başlıyor, bitiyor 2023?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
KPSS'de kalem silgi verilecek mi? Sınava girerken neler alınmalı?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Avrupa devinin Altay planı! İşte Avrupa devinin Altay planı! 20:16
Boluspor ile Bandırmaspor yenişemedi! Boluspor ile Bandırmaspor yenişemedi! 20:04
Konyaspor'dan tatsız prova! Konyaspor'dan tatsız prova! 20:00
Sagaba Konate Samsunspor'da! Sagaba Konate Samsunspor'da! 19:56
Fırtına genç yetenek için düğmeye bastı! Fırtına genç yetenek için düğmeye bastı! 19:49
Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri! Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri! 19:21
Daha Eski
Attila Szalai Fenerbahçe'den ayrıldı Attila Szalai Fenerbahçe'den ayrıldı 19:17
Kartal'ı Aboubakar uçurdu! Kartal'ı Aboubakar uçurdu! 18:56
Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! 18:37
"Bu takım için yüzde yüzümü vermek istiyorum" "Bu takım için yüzde yüzümü vermek istiyorum" 18:04
Beşiktaş - Strasbourg maçı CANLI Beşiktaş - Strasbourg maçı CANLI 16:53
Pelkas'ın yeni adresi belli oldu! Pelkas'ın yeni adresi belli oldu! 16:25