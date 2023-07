Yeni muhafız Lyanco

Yeni sezon kadrosunda özellikle savunma bölgesini güçlendirmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren Beşiktaş, mutla sona ulaşıyor. Siyah-beyazlıların renklerine katmak için uzun süredir uğraştığı stoper Lyanco tam bir görev adamı. Teknik direktör Şenol Güneş'in çok istediği başarılı defans oyuncusu, profesyonel kulüp kariyerinde 138 resmi maça çıkarken, spor otoritelerinden tam not almayı başardı. En çok Torino ve Southampton formalarını giyen Brezilyalı stoper, bu dönemde hem İtalyan hem de İngiliz otoritelerden tam not almayı başardı.

TATLI SERT FUTBOLU SEVİYOR

Lyanco için yapılan yorumlarda, "Sahaya çıktığı anda, rakip kim olursa olsun disiplinli ve hırslı bir futbol ortaya koyuyor. Uzun boyunun avantajını kullanmasının yanı sıra, güçlü fiziği ve süratiyle de rakiplerine korku salıyor. Tatlı sert bir futbol anlayışı olan Lyanco, çok fazla ileri çıkmasa da, savunma bölgesinde risk almadan oyun kurma görevini de başarıyla yerine getiriyor" ifadelerine yer verildi. Lyanco'nun İstanbul'da önce sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından 3+1 senelik sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Lyanco, 2022-2023 sezonunda Southampton ile 21'i Premier Lig olmak üzere toplam 30 maça çıktı. 26 yaşındaki stoper bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asist katkısı sağladı.