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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Onana heyecanı! İstanbul'a geliyor!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Jean Onana ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Kamerunlu ön libero, menajeri Igor Campedelli ile İstanbul’a geliyor. (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 18:19 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 18:31
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Onana heyecanı! İstanbul'a geliyor!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Orta saha arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, Jean Onana'yı da renklerine katmak üzere. Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana, Beşiktaş'a resmi imzayı atmak için İstanbul'a geliyor.

Siyah-beyazlı yöneticilerin, 5 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Lens ile el sıkıştığı biliniyor. 4 yıllık kontrat yapılacak 23 yaşındaki oyuncuya 1.5 milyon euro maaş ödenecek.

Jean Onana geçtiğimiz sezon Lens formasıyla 23 resmi maçta görev yaptı. Profesyonel kulüp kariyerinde 103 resmi karşılaşmaya çıkıp, 6 gol 4 asist yapan genç oyuncu sırasıyla Leixoes, Lille, Royal Excel Mouscron, Bordeaux ve Lens kulüplerinin formaları giydi.

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