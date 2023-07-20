TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Onana heyecanı! İstanbul'a geliyor!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Orta saha arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, Jean Onana'yı da renklerine katmak üzere. Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana, Beşiktaş'a resmi imzayı atmak için İstanbul'a geliyor.

Siyah-beyazlı yöneticilerin, 5 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Lens ile el sıkıştığı biliniyor. 4 yıllık kontrat yapılacak 23 yaşındaki oyuncuya 1.5 milyon euro maaş ödenecek.

Jean Onana geçtiğimiz sezon Lens formasıyla 23 resmi maçta görev yaptı. Profesyonel kulüp kariyerinde 103 resmi karşılaşmaya çıkıp, 6 gol 4 asist yapan genç oyuncu sırasıyla Leixoes, Lille, Royal Excel Mouscron, Bordeaux ve Lens kulüplerinin formaları giydi.