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Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Strasbourg ile kozlarını paylaşacak. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ın performansı merakla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 19:00 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 19:00
Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, hazırlık müsabakasında Strasbourg ile karşılaşacak. Hazırlık müsabakası heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - STRASBOURG HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı 21 Temmuz Cuma günü saat 17:00'de oynanacak. Müsabaka S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

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