Beşiktaş Jean Onana transferinde mutlu sona ulaştı! Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Siyah beyazlılar, Jean Onana için Lens kulübüyle anlaştı. Yıldız oyuncunun İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Teknik direktör Şenol Güneş'in onayı doğrultusunda 23 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana için Fransız ekibi Lens ile görüşen Beşiktaş, pazarlıklarda sona geldi.

Siyah-beyazlıların el sıkıştığı Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana, profesyonel kulüp kariyerinde 103 resmi karşılaşmaya çıktı.

Bu periyotta 6 gol atan, 4 de asist yapan genç oyuncu sırasıyla Leixoes, Lille, Royal Excel Mouscron, Bordeaux ve Lens kulüplerinin formaları giydi.