TRANSFER HABERLERİ - Muleka'ya İngiltere'den kanca! Beşiktaş'ın kararı...

Beşiktaş'ın 23 yaşındaki yıldızı Jackson Muleka'ya İngiltere'den teklif geldi.
Beşiktaş'ın 23 yaşındaki yıldızı Jackson Muleka'ya İngiltere'den teklif geldi.
Daily Mail'in haberine göre Championship ekiplerinden Blackburn Rovers, Muleka'yı almak için Beşiktaş'la temasa geçti.
Genç oyuncu için bugüne kadar gelen tekliflerin 3-4 milyon euro seviyesine ulaştığı, yönetimin ise kapıyı 5 milyon euro'dan açtığı belirtildi.
Muleka'yla ilgili son kararı teknik direktör Güneş verecek.
JACKSON MULEKA KİMDİR?
4 Ekim 1999 tarihinde Kongo'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Ecofoot Katumbi'de başladı.
Sırasıyla TP Mazembe, Standard Liege, Kasımpaşa ve Beşiktaş formaları giydi. 1.80 cm boyundaki genç santrfor, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Kongo Milli Takımı ile 15 maça çıkan Muleka, 3 gole imzasını attı. 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro...