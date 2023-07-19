Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ - Muleka'ya İngiltere'den kanca! Beşiktaş'ın kararı...

TRANSFER HABERLERİ - Muleka'ya İngiltere'den kanca! Beşiktaş'ın kararı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta Kongolu futbolcu Jackson Muleka'ya sürpriz bir talip çıktı. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 14:49
TRANSFER HABERLERİ - Muleka'ya İngiltere'den kanca! Beşiktaş'ın kararı...

Beşiktaş'ın 23 yaşındaki yıldızı Jackson Muleka'ya İngiltere'den teklif geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Muleka'ya İngiltere'den kanca! Beşiktaş'ın kararı...

Daily Mail'in haberine göre Championship ekiplerinden Blackburn Rovers, Muleka'yı almak için Beşiktaş'la temasa geçti.

TRANSFER HABERLERİ - Muleka'ya İngiltere'den kanca! Beşiktaş'ın kararı...

Genç oyuncu için bugüne kadar gelen tekliflerin 3-4 milyon euro seviyesine ulaştığı, yönetimin ise kapıyı 5 milyon euro'dan açtığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Muleka'ya İngiltere'den kanca! Beşiktaş'ın kararı...

Muleka'yla ilgili son kararı teknik direktör Güneş verecek.

TRANSFER HABERLERİ - Muleka'ya İngiltere'den kanca! Beşiktaş'ın kararı...

JACKSON MULEKA KİMDİR?

4 Ekim 1999 tarihinde Kongo'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Ecofoot Katumbi'de başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Muleka'ya İngiltere'den kanca! Beşiktaş'ın kararı...

Sırasıyla TP Mazembe, Standard Liege, Kasımpaşa ve Beşiktaş formaları giydi. 1.80 cm boyundaki genç santrfor, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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