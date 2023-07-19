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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Jean Onana ile anlaştı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Jean Onana ve Lens ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki futbolcunun yarın İstanbul'da olması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 11:38 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 11:50
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Jean Onana ile anlaştı

Transferde hareketli saatler geçiren Beşiktaş, Jean Onana'da mutlu sona ulaştı.

TRT Spor'un son dakika haberine göre transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Jean Onana ve Lens ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki futbolcunun yarın İstanbul'da olması bekleniyor.

JEAN ONANA KİMDİR?

8 Ocak 2000 tarihinde Kamerun'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Nkufo Academy'de başladı. Sırasıyla Leixoes, Lille, Mouscron, Bordeaux, Lens formaları giydi. 23 yaşındaki futbolcu, orta sahada ön libero olarak görev yapıyor. Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...

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