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Beşiktaş'ın yeni transferi Lyanco İstanbul'da!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak siyah beyazlıların yani transferi Lyanco, İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 20:57 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 21:20
Beşiktaş'ın yeni transferi Lyanco İstanbul'da!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak siyah beyazlıların yeni transferi Lyanco İstanbul'a geldi.

A Spor'da yer alan habere göre Brezilyalı stoper satın alma şartıyla kiralandı.

LYANCO KİMDİR?

Lyanco, 1 Şubat 1997 yılında Victoria, Brezilya'da doğmuştur. 187 cm boyundaki Lyanco, stoper mevkkinde görev yapmaktadır. Brezilya U23 Milli Takımı'nda 10 kez forma giydi. Southampton forması giyen Lyanco, Botafogo U17'de futbola başlamıştır. Sao Paulo, Torino, Bologna ve Southampton gibi ekiplerde forma giymiştir.Tüm kariyerinde 138 maça çıkan Lyanco, 4 gol 2 asist üretmiştir.

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