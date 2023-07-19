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Beşiktaş transferi bitirdi! İşte Sambacı stopere ödenecek rakam

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Brezilyalı stoper Lyanco ile her konuda el sıkıştı. 26 yaşındaki oyuncunun İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Lyanco için kulübü Southampton'a ödenecek rakam da belli oldu. İşte detaylar... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50
Beşiktaş transferi bitirdi! İşte Sambacı stopere ödenecek rakam

Beşiktaş, yılın transfer bombasını patlattı ve Lyanco'yla anlaşmaya vardı. Transfer çalışmalarını aralıksız devam eden siyah beyazlılar, Championship ekiplerinden Southampton'da forma giyen Brezilyalı stoper Lyanco transferinde mutlu sona ulaştı. Beşiktaşlı yetkililer, 26 yaşındaki savunma oyuncusu için hem oyuncuyla hem de kulübü Southampton ile el sıkıştı. Siyah-beyazlılar, sağ stoper oynayan Lyanco için kulübü Southampton'a 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek, ayrıca 4 milyon euro zorunlu satın alma bedeli ödeyecek.

ANLAŞMA 2027'YE KADAR OLACAK

Avrupa futbolunda 'transfer sihirbazı' olarak tanınan Fabrizio Romano da Lyanco'nun Beşiktaş ile anlaşmaya vardığını ilk duyuran isim oldu. Brezilyalı stoperin bugün İstanbul'a gelerek önce sağlık kontrolünden geçeceği, ardından kendisini 2027 sonuna kadar Beşiktaşlı yapacak sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 30 resmi maça çıkan Lyanco bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Teknik direktör Şenol Güneş'in ilk günden itibaren alınmasını istediği tecrübeli oyuncu imzanın ardından kampa katılacak.

Lyanco, 1 Şubat 1997 yılında Victoria, Brezilya'da doğdu. 1.87 boyundaki yıldız, stoper mevkiinde görev yapıyor. Brezilya U23 Milli Takımı'nda 10 kez forma giydi. Southampton'da görev yapan Lyanco, futbola Botafogo U17'de başladı. Sao Paulo, Torino, Bologna ve Southampton gibi ekiplerde forma giyen tecrübeli oyuncu, kariyerinde 138 maça çıkarken; 4 gol attı, 2 de asist yaptı.

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