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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ghezzal'ın talibi çıktı! Teklif...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal'a, sürpriz bir talip çıktı. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 09:48
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ghezzal'ın talibi çıktı! Teklif...

Geçtiğimiz sezonu sakatlıklar yüzünden beklentilerin altında kapatan Rachid Ghezzal'a Suudi Arabistan'tan Al-Shabab takımı talip oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ghezzal'ın talibi çıktı! Teklif...

Aynı zamanda Lille'den Adam Ounas'ı da isteyen Suudi ekibi iki oyuncu için de teklif gönderdiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ghezzal'ın talibi çıktı! Teklif...

İki oyuncuyla da görüşmelere devam ederken, Şenol Güneş'in "maç eksikliği var" dediği Ghezzal için Beşiktaş yönetimi satış konusunda açık kapı bıraktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ghezzal'ın talibi çıktı! Teklif...

RACHID GHEZZAL KİMDİR?

Rachid Ghezzal, 9 Mayıs 1992'de Fransa'nın Decines-Charpieu kentinde dünyaya geldi. Futbola Lyon altyapısında başladı. Ghezzal, 2017 yazında Monaco'ya bedelsiz transfer oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ghezzal'ın talibi çıktı! Teklif...

1 yıl sonra Leicester City'e 14 milyon euro bonservis bedeliyle imza attı. Daha sonra sırasıyla Fiorentina ve Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Ghezzal, 2021 yazında ise 3 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ghezzal'ın talibi çıktı! Teklif...

Siyah-beyazlılarla 2024'e kadar sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...

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