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Fransızlardan çok tavır! Beşiktaş'ın Jean Onana teklifine yanıt vermediler

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan isimlerden birisi de Jean Onana olarak dikkat çekiyor. Siyah beyazlı camiada futbolcunun transfer durumu merakla takip ediliyor. Son olarak ise Beşiktaş'ın oyuncu için kulübüne yaptığı teklifte beklenmeyen bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 06:50
Fransızlardan çok tavır! Beşiktaş'ın Jean Onana teklifine yanıt vermediler

Transferde sessizliğini koruyan Beşiktaş'ta taraftarlar alınacak isimlere kilitlenirken, Şenol Güneş'in çok istediği Jean Onana'da gaza basıldı ancak beklenen anlaşma bir türlü sağlanamadı. Sabah'ta yer alan habere göre Kamerunlu ön libero için Lens ile Romain Saiss takasını görüşen yönetim, henüz istediği sonucu alamadı. Bunun üzerine siyah-beyazlılar, 3 milyon Euro'luk teklif sundu ancak Fransız ekibi 5 milyon Euro talep etti. Bu rakamı çok yüksek bulan Kartal, bonservis bedelini aşağı çekmek için sıkı bir pazarlık sürecine girdi.

AYRILMAK İSTEDİĞİNİ KULÜBÜNE İLETTİ

Şenol hocanın oyuncudaki ısrarı nedeniyle görüşmelerden hiç çekilmeyen Beşiktaş cephesi, son olarak 5 milyon Euro'luk isteği kabul etti ama bu parayı direkt vermek yerine 4 yıl eşit taksite yayarak ödeme önerisi getirdi. 23 yaşındaki oyuncu, kulüp yönetimiyle görüşüp ayrılmak istediğini net şekilde bildirse de yaptığı baskıda henüz hedefine ulaşamadı. Beşiktaş'a gelmek isteyen Onana, son yapılan teklifin bir an önce kabul edilmesini bekliyor.

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