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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Amartey teklifi belli oldu!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda bu anlamda uzun süredir gündemde yer alan Daniel Amartey'den yeni haberler geliyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Amartey teklifi belli oldu!

Siyah-beyazlılar yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Siyahbeyazlılar, Halil Dervişoğlu, Alexander Djiku ve Dusan Tadic hamlelerinde büyük mesafe kaydetmesine rağmen oyuncuları rakiplerine kaptırmıştı. Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Leicester City ile sözleşmesi biten Daniel Amartey'i liste başına yazmıştı. 28 yaşındaki Ganalı defans oyuncusu ile yapılan görüşmelerde artık son dönemece girilirken, 2+1 senelik anlaşmaya olumlu yaklaşan oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'a geleceği ifade edildi.

RAKAMLAR BELLİ OLDU

Leicester ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu durumuna geçen Amartey'in, resmi sözleşmesi imzalaması durumunda Beşiktaş'tan 1.5 milyon euro imza parası alacağı ve bu ödemenin 3 yıla yayılarak ödeneceği öğrenildi. 1.86 boyundaki oyuncu, siyah-beyazlılardan sezon başına 1.7 milyon euro net maaş kazanacak. Asıl mevkisi ön libero olan Amartey, sağ bek ve stoper pozisyonlarında da oynayabiliyor. Amartey, İngiliz ekibinde geçirdiği 7 yılda 145 maça çıktı ve 3 gol, 1 asist üretti. Başarılı stoper, Gana Milli Takım formasını da 48 kez giymeyi başardı.

Tecrübelı oyuncu Daniel Amartey, 7 sezon formasını giydiği İngiliz kulübü Leicester City'de 1 Premier Lig, 1 İngiltere Kupası ve 1 Community Shield kazanma başarısı gösterdi.

BAŞARISI TESADÜF DEĞİL!

Kayserispor'un eski oyuncusu Joseph Attamah, Beşiktaş'ın transfer listesindeki vatandaşı Amartey'in siyah-beyazlı takıma çok faydası olabileceğini yineledi. Dahna önce de benzer bir açıklama yapan Ganalı yıldız, "Amartey, Beşiktaş'a çok kısa sürede uyum sağlar. Çok çalışan bir oyuncu, Stoper ve orta sahada oynayabiliyor. Amartey'in uzun yıllar Premier Lig' de oynaması kesinlikle şans eseri değil. Beşiktaş'a önemli katkılar sağlar" ifadelerini kullandı

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