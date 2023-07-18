Haberler Beşiktaş Avrupa kupası hayal degil

Avrupa kupası hayal degil

Beşiktaş’ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, “Konferans Ligi ulaşılması zor bir hedef değil. Biz bu başarıya ulaşabilecek seviyede bir takımız” diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 06:50
Avrupa kupası hayal degil

Yeni sezon hazırlıklarına Almanya'da devam eden Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı takımın bu sene Avrupa arenasında mücadele edeceği UEFA Konferans Ligi'nin ciddiyetini ilk maçtan sonra tam anlamıyla kavramaya başlayacaklarını anlatan Mert, "Önce elemeleri geçip, gruplara kalmak ilk niyetimiz. Konferans Ligi ulaşılması zor bir hedef değil. Biz de bu başarıya ulaşabilecek seviyedeyiz. Hiçbir futbolcunun önce Konferans Ligi'nde şampiyon olalım diye düşüncesi olduğunu zannetmiyorum. Çünkü Süper Lig özelinde baktığımızda Beşiktaş'ta şampiyon olmak benim hayalim. UEFA Avrupa Ligi ya da Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmayı her futbolcu hayal eder" ifadelerini kullandı. Günok şöyle devam etti: "EURO 2024'e gitmeyi ve oynamayı arzuluyorum. 2026 Dünya Kupası ve 2028 Avrupa Şampiyonası için hedef koyacak kadar kendimi iyi hissediyorum. Burada şampiyonluk yaşamayı çok istiyorum. Başakşehir ve F.Bahçe'de şampiyonluğum var. Beşiktaş'ta da bir şampiyonluk daha yaşarsam Mehmet Topal'la beraber üç takımda şampiyonluk yaşayan oyunculardan biri de ben olacağım."

ŞENOL HOCA'NIN YERİ FARKLI

Mert, Şenol Güneş için "Futbol hayatım bitene bendeki yeri ayrı olacak. İnşallah beraber kupa kaldırmak nasip olur" diye konuştu. Gelişen teknolojinin kalecilerin işini zorlaştırdığına dikkati çeken Günok, "Yeni nesil toplar geliştiriliyor ama bizim eldivenlerimiz aynı. Topların daha hızlı gitmesi için çalışılıyor. Sevmediğimiz toplar parlak olanlar, çünkü tutulmuyor" dedi.

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