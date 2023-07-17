Transfer çalımları sonrası Beşiktaş'tan açıklama! 2 yıldız...

Gelecek sezon transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, gündemindeki futbolcuları ezeli rakiplere kaptırarak adeta bir şok geçirdi.
Gelecek sezon transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, gündemindeki futbolcuları ezeli rakiplere kaptırarak adeta bir şok geçirdi.
Siyah-beyazlı camiada oluşan bu durum üzüntüye ve kırgınlığa sebebiyet verdi.
Fenerbahçe ilk olarak Beşiktaş'ın da ilgilendiği Ganalı stoper Alexander Djiku'yu kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertliler, başarılı savunmacıyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertlilere transferinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Djiku, "Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe. Buraya kupalar kazanmaya geldim. Umarım bu sezonla beraber bütün kupaları kazanmaya başlayacağız" diye konuştu.
YILIN TRANSFER ÇALIMI TADIC!
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın uzun süredir transfer etmek istediği dünyaca ünlü yıldız Dusan Tadic'i renklerine bağladı.
Sarı-lacivertiler, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Dusan Tadic'in maliyetini de duyurdu. Dusan Tadic'e yıllık 4 milyon 200 bin euro garanti ücret ödeneceği belirtildi.
Adı Beşiktaş'la anılan bir diğer isim olan Halil Dervişoğlu'nun da yeni takımı netlik kazandı.
Şenol Güneş'in görüşmeleri bizzat açıkladığı futbolcu, siyah-beyazlı ekip yerine Galatasaray'a imza attı.
Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun sözleşme şartlarını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki santrfor için Brentford'a 500 bin euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu. Halil Dervişoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.
YÖNETİMDEN AÇIKLAMA GELDİ!
Bu sezon transferde iyi futbolcularla anlaşmak için yola çıkan Beşiktaş, peşinde koştuğu isimleri birer birer rakiplerine kaptırınca şaşırdı kaldı.
Siyah-beyazlıların stoperde düşündüğü isimler arasında bulunan Djiku'nun Fenerbahçe'ye transferi bu kadar ses getirmemişti.
Ancak Halil Dervişoğlu ile Dusan Tadic, Beşiktaş camiasının canını sıktı.
Kartal'ın artık gelmesi konusunda gün saydığı Halil, bir anda rotasını Florya'ya çevirdi. Tadic'in de Fenerbahçe'ye gitmesi can sıktı.
Beşiktaşlı yöneticiler, transferde kulübü zora sokacak bedeller ödeyemeyeceklerini dile getirerek, "Ayağımızı yorgana göre uzatmak zorundayız. Bizim için Beşiktaş önemli. Bunlar olmazsa başkaları bulunur. Arkaya bakmak yerine geleceğe doğru gitmeliyiz" ifadesini kullandı.
Ancak siyah- beyazlı taraftar ise bu yaşananlar karşısında tepki gösterdi, üzüntüsünü kızgınlıkla dile getirdi.
PEREYRA VE AMARTEY BEKLENTİSİ!
Sezona Konferans Ligi elemeleriyle başlayacak olan Beşiktaş, yeni transferlerini yetiştirmek için çaba gösteriyor.
Milliyet'in haberine göre; Siyah-beyazlıların beklediği ilk isim Amartey... Ganalı stoper ile prensip anlaşmasına vardığı belirtilen siyah-beyazlılar, Leicester ile yollarını ayıran başarılı futbolcuya imza attırmak için sabırsızlanıyor.
Udinese ile yolların ayrılması sonrasında bonservisi elinde bulunan Pereyra'nın da, orta sahadaki sıkıntıyı doldurması amaçlanıyor.