Haberler Beşiktaş Transfer çalımları sonrası Beşiktaş'tan açıklama! 2 yıldız...

Transfer çalımları sonrası Beşiktaş'tan açıklama! 2 yıldız...

Son dakika spor haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta üst üste şoklar yaşanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlıların talip olduğu yıldızlar tercihlerini ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'dan yana kullandı. Djiku ve Tadic, Fenerbahçe'ye, Halil Dervişoğlu'nun da Galatasaray'a transfer olması Kara-Kartal'da büyük bir şaşkınlığa yol açtı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Beşiktaş yönetiminden açıklama geldi. Transferde şimdiye kadar umduğunu bulamayan siyah-beyazlılar listede yer alan 2 yıldıza imza attırmak istiyor. İşte yaşanan tüm gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 09:52
Transfer çalımları sonrası Beşiktaş'tan açıklama! 2 yıldız...

Gelecek sezon transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, gündemindeki futbolcuları ezeli rakiplere kaptırarak adeta bir şok geçirdi.

Transfer çalımları sonrası Beşiktaş'tan açıklama! 2 yıldız...

Siyah-beyazlı camiada oluşan bu durum üzüntüye ve kırgınlığa sebebiyet verdi.

Transfer çalımları sonrası Beşiktaş'tan açıklama! 2 yıldız...

Fenerbahçe ilk olarak Beşiktaş'ın da ilgilendiği Ganalı stoper Alexander Djiku'yu kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertliler, başarılı savunmacıyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalımları sonrası Beşiktaş'tan açıklama! 2 yıldız...

Sarı-lacivertlilere transferinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Djiku, "Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe. Buraya kupalar kazanmaya geldim. Umarım bu sezonla beraber bütün kupaları kazanmaya başlayacağız" diye konuştu.

Transfer çalımları sonrası Beşiktaş'tan açıklama! 2 yıldız...

YILIN TRANSFER ÇALIMI TADIC!
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın uzun süredir transfer etmek istediği dünyaca ünlü yıldız Dusan Tadic'i renklerine bağladı.

Transfer çalımları sonrası Beşiktaş'tan açıklama! 2 yıldız...

Sarı-lacivertiler, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Dusan Tadic'in maliyetini de duyurdu. Dusan Tadic'e yıllık 4 milyon 200 bin euro garanti ücret ödeneceği belirtildi.

Transfer çalımları sonrası Beşiktaş'tan açıklama! 2 yıldız...

Adı Beşiktaş'la anılan bir diğer isim olan Halil Dervişoğlu'nun da yeni takımı netlik kazandı.

Transfer çalımları sonrası Beşiktaş'tan açıklama! 2 yıldız...

Şenol Güneş'in görüşmeleri bizzat açıkladığı futbolcu, siyah-beyazlı ekip yerine Galatasaray'a imza attı.

Transfer çalımları sonrası Beşiktaş'tan açıklama! 2 yıldız...

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun sözleşme şartlarını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki santrfor için Brentford'a 500 bin euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu. Halil Dervişoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Transfer çalımları sonrası Beşiktaş'tan açıklama! 2 yıldız...

YÖNETİMDEN AÇIKLAMA GELDİ!
Bu sezon transferde iyi futbolcularla anlaşmak için yola çıkan Beşiktaş, peşinde koştuğu isimleri birer birer rakiplerine kaptırınca şaşırdı kaldı.

Transfer çalımları sonrası Beşiktaş'tan açıklama! 2 yıldız...

Siyah-beyazlıların stoperde düşündüğü isimler arasında bulunan Djiku'nun Fenerbahçe'ye transferi bu kadar ses getirmemişti.

Transfer çalımları sonrası Beşiktaş'tan açıklama! 2 yıldız...

Ancak Halil Dervişoğlu ile Dusan Tadic, Beşiktaş camiasının canını sıktı.

Transfer çalımları sonrası Beşiktaş'tan açıklama! 2 yıldız...

Kartal'ın artık gelmesi konusunda gün saydığı Halil, bir anda rotasını Florya'ya çevirdi. Tadic'in de Fenerbahçe'ye gitmesi can sıktı.

Transfer çalımları sonrası Beşiktaş'tan açıklama! 2 yıldız...

Beşiktaşlı yöneticiler, transferde kulübü zora sokacak bedeller ödeyemeyeceklerini dile getirerek, "Ayağımızı yorgana göre uzatmak zorundayız. Bizim için Beşiktaş önemli. Bunlar olmazsa başkaları bulunur. Arkaya bakmak yerine geleceğe doğru gitmeliyiz" ifadesini kullandı.

Transfer çalımları sonrası Beşiktaş'tan açıklama! 2 yıldız...

Ancak siyah- beyazlı taraftar ise bu yaşananlar karşısında tepki gösterdi, üzüntüsünü kızgınlıkla dile getirdi.

Transfer çalımları sonrası Beşiktaş'tan açıklama! 2 yıldız...

PEREYRA VE AMARTEY BEKLENTİSİ!
Sezona Konferans Ligi elemeleriyle başlayacak olan Beşiktaş, yeni transferlerini yetiştirmek için çaba gösteriyor.

Transfer çalımları sonrası Beşiktaş'tan açıklama! 2 yıldız...

Milliyet'in haberine göre; Siyah-beyazlıların beklediği ilk isim Amartey... Ganalı stoper ile prensip anlaşmasına vardığı belirtilen siyah-beyazlılar, Leicester ile yollarını ayıran başarılı futbolcuya imza attırmak için sabırsızlanıyor.

Transfer çalımları sonrası Beşiktaş'tan açıklama! 2 yıldız...

Udinese ile yolların ayrılması sonrasında bonservisi elinde bulunan Pereyra'nın da, orta sahadaki sıkıntıyı doldurması amaçlanıyor.

DİĞER
"Evliliğe tekrardan inancımı artırdınız" Hadise kendini aşk kadını ilan etti!
5 aylık evliliği 5 dakikada bitmişti! 37 yaşındaki Hadise’den ikinci evlilik itirafı! “Ben aşk kadınıyım” deyip açıkladı...
G.Saray büyük oynuyor! Transferde Icardi detayı
F.Bahçe'de Livakovic çılgınlığı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İtalyan basını Beşiktaş'a müjdeyi verdi!
Kartal'dan stoper girişimi! Arsenal'in yanıtı...
2023 YKS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?
İstanbul barajlarında son durum 17 Temmuz Pazartesi
Yerinde Dönüşüm projesi, Depremzede hibe başvuru ekranı
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig devine Portekizli sağ bek! Süper Lig devine Portekizli sağ bek! 09:33
Teşekkürler Filenin Sultanları! Teşekkürler Filenin Sultanları! 09:10
Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı ne zaman? Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı ne zaman? 09:08
Filenin Sultanları'ndan erik dalı kutlaması! Filenin Sultanları'ndan erik dalı kutlaması! 09:01
Sturm Graz - Galatasaray maçı ne zaman? Sturm Graz - Galatasaray maçı ne zaman? 08:32
Milletler Ligi'nde şampiyon Türkiye! Milletler Ligi'nde şampiyon Türkiye! 03:37
Daha Eski
Milletler Ligi'nde şampiyon Türkiye! Milletler Ligi'nde şampiyon Türkiye! 03:15
Çin - Türkiye | CANLI Çin - Türkiye | CANLI 00:51
F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha! F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha! 00:47
F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha! F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha! 00:39
Adil Rizespor'da Adil Rizespor'da 00:22
Kamp Bolu’da Kamp Bolu’da 00:19