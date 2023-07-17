Rekabet edemiyor

Beşiktaş, hem mevcut takımın bütçesini yaratmak hem de yeni transfer yapmak için genellikle bonservissiz oyuncuların peşinde koşarken, maaşlarda da yüksek meblağlara çıkmamaya çalışıyor. Bu da rakiplerine karşı elini zayıflatıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray gerek bonservis gerekse maaş konusunda Beşiktaş'a göre çok yüksek rakamlara çıkıyor.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Ahmet Nur Çebi'nin transferde dümene geçip geçmeyeceği ve strateji değişikliği yapıp yapmayacağı merak konusu. Ancak Çebi'nin bir an önce hareket geçmesi gerektiği de net bir durum. Kombine satışında yaşanan sorunla yeni sezonu açan yönetim, transferde yaşanan sorunlardan ötürü de taraftarın tepkisini çekmiş durumda.

ARAT'TAN TEPKİ

Siyah-beyazlı camianın önde gelen isimlerinden Hasan Arat, sosyal medyada gündem oldu. Kişisel twitter hesabından; "Beşiktaşımızı daha fazla üzmeyin. Gereğini yapın" diyen Arat, yönetime özellikle transfer konusunda yavaş kalındığı eleştirisi yaptı.