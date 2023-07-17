Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, hazırlık müsabakasında Mezokövesd Zsory ile karşılaşacak. Hazırlık müsabakası heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - MEZOKÖVESD ZSORY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı 18 Temmuz Salı günü saat 19.00'da oynanacak. Müsabaka S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.