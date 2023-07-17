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Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'i 3. olarak kapatan Beşiktaş, yeni sezon için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. 2. hazırlık maçına çıkacak olan Şenol Güneş yönetimindeki siyah beyazlılar, ilk maçında Alman rakibi Augsburg ile 1-1 berabere kaldı. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 09:50
Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, hazırlık müsabakasında Mezokövesd Zsory ile karşılaşacak. Hazırlık müsabakası heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - MEZOKÖVESD ZSORY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı 18 Temmuz Salı günü saat 19.00'da oynanacak. Müsabaka S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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