Hazırlık maçına patlayıcı engeli!

Yeni sezon hazırlıklarını yurt dışında sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçını dün oynadı. Şenol Güneş yönetiminde Almanya'da yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, Augsburg ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, 42. dakikada Jackson Muleka ile öne geçerken, Augsburg bu gole 59. dakikada Irvin Cardona ile karşılık verdi. İlk yarıda genç oyuncu Demir ege Tıknaz'ın bir şutu üst direkten geri döndü. Mücadelenin hakemi, karşılaşmanın 79'uncu dakikasında patlayıcı maddeler nedeniyle karşılaşmayı bitirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısının başında da siyah-beyazlı taraftarların meşale yakmasından dolayı maç kısa bir süre dururken, 79'daki olayın ardından mücadele hakem tarafından sonlandırıldı.

VALENTİN ROSİER 24 OLDU!

Beşiktaş'ın Augsburg maçına ilk 11'de başlayan Rosier'in forma numarası dikkatleri çekti. Beşiktaş'ta oynadığı iki sezon boyunca 2 numaralı formayı giyen Fransız sağ bek, dün oynanan Augsburg maçına 24 numaralı formayla çıktı. Somaspor'dan transfer edilen Emrecan Bulut'un da 99 numarayı aldığı görüldü.

AVUSTURYA'DA COŞKULU KARŞILAMA

Augsburg ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, Kufstein Stadı'nda taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Yaklaşık bin kadar taraftar, Avusturya'daki stada gelerek siyah-beyazlı takımı meşaleler yakarak karşıladı. Beşiktaşlı taraftarlar, özellikle Aboubakar, Ghezzal ve Rosier'e yoğun ilgi göstererek, tezahüratlar yaptı.