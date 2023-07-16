Haberler Beşiktaş Hazırlık maçına patlayıcı engeli!

Hazırlık maçına patlayıcı engeli!

Beşiktaş, sezonun ilk hazırlık maçında Augsburg ile 1-1 berabere kaldı. Maçın hakemi, karşılaşmayı patlayıcı maddeler nedeniyle 79. dakikada bitirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Hazırlık maçına patlayıcı engeli!

Yeni sezon hazırlıklarını yurt dışında sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçını dün oynadı. Şenol Güneş yönetiminde Almanya'da yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, Augsburg ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, 42. dakikada Jackson Muleka ile öne geçerken, Augsburg bu gole 59. dakikada Irvin Cardona ile karşılık verdi. İlk yarıda genç oyuncu Demir ege Tıknaz'ın bir şutu üst direkten geri döndü. Mücadelenin hakemi, karşılaşmanın 79'uncu dakikasında patlayıcı maddeler nedeniyle karşılaşmayı bitirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısının başında da siyah-beyazlı taraftarların meşale yakmasından dolayı maç kısa bir süre dururken, 79'daki olayın ardından mücadele hakem tarafından sonlandırıldı.

VALENTİN ROSİER 24 OLDU!

Beşiktaş'ın Augsburg maçına ilk 11'de başlayan Rosier'in forma numarası dikkatleri çekti. Beşiktaş'ta oynadığı iki sezon boyunca 2 numaralı formayı giyen Fransız sağ bek, dün oynanan Augsburg maçına 24 numaralı formayla çıktı. Somaspor'dan transfer edilen Emrecan Bulut'un da 99 numarayı aldığı görüldü.

AVUSTURYA'DA COŞKULU KARŞILAMA

Augsburg ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, Kufstein Stadı'nda taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Yaklaşık bin kadar taraftar, Avusturya'daki stada gelerek siyah-beyazlı takımı meşaleler yakarak karşıladı. Beşiktaşlı taraftarlar, özellikle Aboubakar, Ghezzal ve Rosier'e yoğun ilgi göstererek, tezahüratlar yaptı.

DİĞER
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak tek celsede boşanmıştı! Ceyda Düvenci’den imalı yepyeni paylaşım!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin yarı finalinde ABD'yi 3-1 yenerek finale yükseldi
Hırvat ekibi Livakovic transferine ikna oldu!
G.Saray'dan yerli kaleci hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan G.Saray'a flaş cevap!
Beşiktaş'ın maçı yarıda kaldı!
DGS saat kaçta başlıyor, bitiyor, son giriş saati kaç?
1959 öncesi şampiyonluklar GS, FB, BJK
Deprem son dakika! 16 Temmuz deprem mi oldu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! F.Bahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! 01:14
G.Saray'dan TFF'nin kararına sert yanıt! G.Saray'dan TFF'nin kararına sert yanıt! 01:14
G.Saray yeni transferini KAP'a bildirdi! G.Saray yeni transferini KAP'a bildirdi! 01:14
F.Bahçe'den TFF'nin kararı sonrası açıklama: İnanmak istiyoruz F.Bahçe'den TFF'nin kararı sonrası açıklama: İnanmak istiyoruz 01:14
G.Saray Icardi'ye kavuşuyor! Okan Buruk tarih verdi G.Saray Icardi'ye kavuşuyor! Okan Buruk tarih verdi 01:14
TFF'den 1959 öncesi şampiyonluklar açıklaması! TFF'den 1959 öncesi şampiyonluklar açıklaması! 01:14
Daha Eski
F.Bahçe'nin gözdesi Livakovic taraftara veda etti! F.Bahçe'nin gözdesi Livakovic taraftara veda etti! 01:14
Yeni MHK Başkanı belli oldu! Yeni MHK Başkanı belli oldu! 01:14
G.Saray 4 golle kazandı! G.Saray 4 golle kazandı! 01:14
Nenad Bjelica: Diğer takımların yaptığı transferler... Nenad Bjelica: Diğer takımların yaptığı transferler... 01:14
Fırtına Macar rakibiyle yenişemedi Fırtına Macar rakibiyle yenişemedi 01:14
Beşiktaş'tan G.Saray'a flaş cevap! Beşiktaş'tan G.Saray'a flaş cevap! 01:14