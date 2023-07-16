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Halil’i biz istemedik

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Halil Dervişoğlu’nun transfer süreciyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu:

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Halil’i biz istemedik

"Halil Dervişoğlu listemizde yoktu. Oyuncunun babasının dün akşam duygusal yaklaşımı oluyor. Hocamızı ve Ceyhun Bey'i arıyor. Oğlunun, Beşiktaş'ta oynamak istediğini söylüyor. 1-2 saat sonra süreç başka takıma kayıyor. Şenol Hoca zaten basın toplantısında noktayı koydu. Kendisi spor camiasının bilge kişiliği. Bazen lafı gediğine koyuyor. G.Saray'ın, Rosier ve Ghezzal transferlerinde de ilgisi oldu. Gedson transeriyle iyi bir ders verdik, bizim için konu orada kapandı. İstediğimiz oyuncu varsa, alırız" dedi.

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