Beşiktaş'a Pereyra transferinde dişli rakipler!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da transferle ilgili "Roberto Pereyra ilgilendiğimiz bir oyuncu. İnşallah olumlu sonuçlanacak diye düşünüyorum. Bizim belirlediğimiz noktada biterse, olumlu bitecektir." açıklamasını yaptı.