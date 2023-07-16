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Beşiktaş'a Pereyra transferinde dişli rakipler!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Roberto Pereyra ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Arjantinli orta sahanın transferi için siyah-beyazlılara iki büyük kulübün rakip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 18:24
ARDA AKDENİZ
Beşiktaş'a Pereyra transferinde dişli rakipler!

Beşiktaş, bir yandan yeni sezona hazırlanırken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş'a Pereyra transferinde dişli rakipler!

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Kartal, Udinese ile sözleşmesi sona eren Roberto Pereyra için temaslarını sıklaştırdı.

Beşiktaş'a Pereyra transferinde dişli rakipler!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da transferle ilgili "Roberto Pereyra ilgilendiğimiz bir oyuncu. İnşallah olumlu sonuçlanacak diye düşünüyorum. Bizim belirlediğimiz noktada biterse, olumlu bitecektir." açıklamasını yaptı.

Beşiktaş'a Pereyra transferinde dişli rakipler!

Ancak 32 yaşındaki futbolcuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'a Pereyra transferinde dişli rakipler!

İtalya basınından Calciomercato'nun aktardığına göre; Pereyra'ya iki Serie A devi Inter ve Milan da teklif yaptı.

Beşiktaş'a Pereyra transferinde dişli rakipler!

Tecrübeli oyuncunun kendisine gelen bütün teklifleri değerlendirdiği ve öncelikli tercihinin Serie A'da kalmak olduğu belirtildi.

Beşiktaş'a Pereyra transferinde dişli rakipler!

Ancak Pereyra'nın kendisine 3 yıllık sözleşme teklif eden Beşiktaş'a somut bir ilgi duyduğu da ifade edildi.

Beşiktaş'a Pereyra transferinde dişli rakipler!

Yıldız ismin, İtalyan devlerinin tekliflerini yükseltmemesi durumunda Türkiye'ye gelmeye hazır olduğu da aktarıldı.

Beşiktaş'a Pereyra transferinde dişli rakipler!

Roberto Pereyra, Udinese'de geçen sezon çıktığı 36 maçta 5 gol kaydederken, 9 asist yaptı.

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