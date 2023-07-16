Beşiktaş'a Pereyra transferinde dişli rakipler!

Beşiktaş, bir yandan yeni sezona hazırlanırken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Beşiktaş, bir yandan yeni sezona hazırlanırken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Orta sahaya takviye yapmak isteyen Kartal, Udinese ile sözleşmesi sona eren Roberto Pereyra için temaslarını sıklaştırdı.
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da transferle ilgili "Roberto Pereyra ilgilendiğimiz bir oyuncu. İnşallah olumlu sonuçlanacak diye düşünüyorum. Bizim belirlediğimiz noktada biterse, olumlu bitecektir." açıklamasını yaptı.