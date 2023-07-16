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Beşiktaş - Mezokövesd Zsory maçı ne zaman? BJK hazırlık maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Mezokövesd Zsory ile karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon 2. hazırlık maçına çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Mezokövesd Zsory maçı ne zaman? BJK hazırlık maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 14:03
Beşiktaş - Mezokövesd Zsory maçı ne zaman? BJK hazırlık maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, hazırlık müsabakasında Mezokövesd Zsory ile karşılaşacak. Hazırlık müsabakası heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - MEZOKÖVESD ZSORY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı 18 Temmuz Salı günü saat 19.00'da Kufstein Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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