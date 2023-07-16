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Amartey yarın İstanbul’da

Leicester City’den ayrılan 28 yaşındaki Ganalı stoper yarın İstanbul’a gelerek 2+1 senelik anlaşmayı imzalayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Amartey yarın İstanbul’da

Beşiktaş, her konuda anlaşmaya vardığı Daniel Amartey'i yarın İstanbul'a getirtiyor. 1 Temmuz itibariyle Leicester City'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Ganalı stoper, siyah-beyazlıların 2+1 yıllık sözleşme teklifine 'evet' demişti. Beşiktaş'tan senelik 1.7 milyon euro kazanacak olan tecrübeli yarın İstanbul'da olacak, sağlık kontrolü ve resmi işlemlerin ardından kampa katılacak. Beşiktaşlı yetkililer de Ganalı oyuncu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını ve Amartey'in hafta başında İstanbul'da olacağını doğruladı. 1.86 boyundaki başarılı stoper, Gana Milli takım formasını da 48 kez giymeyi başardı.

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