Haberler Beşiktaş Son Kartal Pereyra

Son Kartal Pereyra

Siyah-beyazlılar 32 yaşındaki yıldız Roberto Pereyra’yı renklerine katıyor. Udinese ile yollarını ayıran Arjantinli yıldızla anlaşma sağlandı. Asıl mevkisi Merkez orta saha olan Pereyra, ayrıca 10 numarada da görev yapıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Son Kartal Pereyra

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, orta sahasını güçlendirecek hamleyi gerçekleştirdi. Bugüne kadar birçok isimle temasa geçen Beşiktaşlı yetkililer, bir süredir temaslarda bulunduğu Arjantinli orta saha oyuncusu Roberto Pereyra ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. En son Udinese'de forma giyen kulübüyle olan sözleşmesi 1 Temmuz itibarıyla sona eren 32 yaşındaki tecrübeli oyuncuyla yapılan görüşmelerin ardından her konuda anlaşmaya varıldı. Roberto Pereyra'nın sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edildiği belirtildi.

İKİ AYAĞINI DA ETKİLİ KULLANIYOR

Siyah-beyazlıların anlaşma sağladığı tecrübeli oyuncunun asıl mevkii merkez orta saha. Ancak Pereyra bu bölge dışında, 10 numara ve orta sahanın sağında daz görev yapabiliyor. 32 yaşındaki futbolcu, İki ayağını da etkili bir şekilde kullanabiliyor. Profesyonel kariyerine 2008 yılında River Plate kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Udinese, Juventus ve Watford kulüplerinde oynadı. Juventus'ta oynadığı dönemde Serie A'da 2014-15, 2015-16 şampiyonluk yaşadı. Arjantinli isim geçtiğimiz sezon ise Udinese ile 36 karşılaşmaya çıkarken 5 gol, 9 asistlik performans sergilemişti. Pereyra, Arjantin Milli Takımı ile 19 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

Kariyerinde 429 maça çıkan Pereyra, bu periyotta rakip fileleri 47 kez havalandırırken, 53 de asist yaptı ve toplamda 100 gole direkt olarak katkı sağladı. Arjantinli oyuncu Udinese'de görev aldığı 200 karşılaşmada 23gol ve 33 asistle, kariyerinin en parlak dönemini yaşadı.

DİĞER
44 yaşındaki Mine Tugay’dan yaza özel poz! İşte Mine Tugay’ın sosyal medyayı yakıp geçen o pozu!
Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın sır gibi sakladığı aşk resmiyete döküldü! Toplu çekilen fotoğrafa takipçilerden "Dallas" yorumu
Saiss için pazarlıklar sürüyor! Bonservisi...
Cimbom'dan çifte taarruz!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Saiss için pazarlıklar sürüyor! Bonservisi...
Beşiktaş'tan Sırp kanada teklif!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
OMUZ KASI GELİŞTİRME 👊
Başkan Erdoğan'la Arda'yı konuştu
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Merih'in tercihi belli oldu! F.Bahçe... Merih'in tercihi belli oldu! F.Bahçe... 07:49
Rashica'dan F.Bahçe'ye transfer yanıtı! Rashica'dan F.Bahçe'ye transfer yanıtı! 07:32
Fehervar maçı A Spor’da Fehervar maçı A Spor’da 06:18
F.Bahçe Livakovic'te mutlu sona çok yakın! F.Bahçe Livakovic'te mutlu sona çok yakın! 01:01
F.Bahçe Livakovic'te mutlu sona çok yakın! F.Bahçe Livakovic'te mutlu sona çok yakın! 00:59
Okan Buruk'tan flaş Icardi açıklaması! Okan Buruk'tan flaş Icardi açıklaması! 00:12
Daha Eski
Beşiktaş'ın listesindeki Tadic'ten flaş haber! Beşiktaş'ın listesindeki Tadic'ten flaş haber! 00:12
G.Saray hazırlık maçında berabere kaldı! G.Saray hazırlık maçında berabere kaldı! 00:12
F.Bahçe yıldız isimle anlaştı! F.Bahçe yıldız isimle anlaştı! 00:12
Beşiktaş o yıldızla prensipte anlaştı! Beşiktaş o yıldızla prensipte anlaştı! 00:12
Beşiktaş o isimle anlaştı! Beşiktaş o isimle anlaştı! 00:12
Nelsson'a yakın markaj! Nelsson'a yakın markaj! 00:12