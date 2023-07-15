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Halil Dervişoğlu 4 yıl Beşiktaş’ta

Kartal, Halil Dervişoğlu ve Brentford ile anlaştı. 4 senelik imza atacak Halil, yıllık 700 bin euro +bonuslar alacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Halil Dervişoğlu 4 yıl Beşiktaş’ta

Beşiktaş uzun süredir peşinde olduğu ve ezeli rakibi G.Saray'ın da devreye girdiği Halil Dervişoğlu'nun işini bitirdi. Siyah-beyazlılar, Brentford forması giyen Halil Dervişoğlu'nun kulübüyle yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. Yıldız futbolcu ile temaslarda bulunan yönetim, oyuncuyu da ikna etmeyi başardı. Beşiktaş, 23 yaşındaki oyuncuyla 4 senelik anlaşmaya vardı. Daha önce 700 bin euro'luk teklifi kabul etmeyen Halil, kendisine 700 bin euro+bonuslar teklifini kabul etti. Halil Dervişoğlu, geçen sezonu da Burnley'de kiralık olarak geçirmişti. Halil'in resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra siyah-beyazlıların Almanya kampına dahil olması bekleniyor.

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