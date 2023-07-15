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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Dusan Tadic'e teklif! İşte önerilen rakam

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlılarda bu anlamda gündeme gelen Sırp yıldız Dusan Tadic için Beşiktaş kolları sıvadı. İşte yıldız oyuncuya yapılan teklif...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Dusan Tadic'e teklif! İşte önerilen rakam

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Beşiktaş taraftarının heyecanla beklediği Dusan Tadic müjdesi geldi... Tadic, Ajax'tan ayrıldı. 34 yaşındaki yıldız, 2024 ortasına kadar sürecek olan sözleşmesinin feshi konusunda kulüple görüşmelerde anlaştı. Fotomaç'ın haberine göre Hollanda ekibinden ayrılan Tadic'e siyah-beyazlıların 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık teklif yaptığı belirtildi. Sırp oyuncu bonuslarla birlikte senelik toplam 3.5 milyon euro kazanacak. Hollanda basını da oyucunun Beşiktaş'a gelmek istediğini belirtildi.

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