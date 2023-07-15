BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Romain Saiss için pazarlıklar sürüyor! Bonservisi...

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, Faslı stoper Romain Saiss konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, Faslı stoper Romain Saiss konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Siyah-beyazlılardan ayrılmak istelen Saiss, Beşiktaş'ta 1.8 milyon euro yıllık ücret kazanıyor.
Lens'nin oyuncuya teklifi ise yıllık 1.3 milyon euro ancak Saiss ayrılmak için bunu kabul ediyor. Fransa'dan Lens dışında iki takım daha Saiss'i istiyor.
Lens ciddi bonservis teklifi gelmediği sürece satışa sıcak değil, Onana da kulübüyle bir kez daha görüşecek.