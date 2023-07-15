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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Romain Saiss için pazarlıklar sürüyor! Bonservisi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Faslı stoper Romain Saiss takımdan ayrılmak istiyordu. Fransız ekibi Lens ile görüşmeler devam ederken oyuncu için konuşulan bonservis bedeli ortaya çıktı. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 08:10
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Romain Saiss için pazarlıklar sürüyor! Bonservisi...

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, Faslı stoper Romain Saiss konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Romain Saiss için pazarlıklar sürüyor! Bonservisi...

Siyah-beyazlılardan ayrılmak istelen Saiss, Beşiktaş'ta 1.8 milyon euro yıllık ücret kazanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Romain Saiss için pazarlıklar sürüyor! Bonservisi...

Lens'nin oyuncuya teklifi ise yıllık 1.3 milyon euro ancak Saiss ayrılmak için bunu kabul ediyor. Fransa'dan Lens dışında iki takım daha Saiss'i istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Romain Saiss için pazarlıklar sürüyor! Bonservisi...

Beşiktaş ve Lens arasında Saiss için görüşülen bonservis ücreti ise 1.5 milyon euro seviyesinde.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Romain Saiss için pazarlıklar sürüyor! Bonservisi...

Bu arada Beşiktaş ve Lens arasında Jean Onana için de görüşme var.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Romain Saiss için pazarlıklar sürüyor! Bonservisi...

Lens ciddi bonservis teklifi gelmediği sürece satışa sıcak değil, Onana da kulübüyle bir kez daha görüşecek.

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