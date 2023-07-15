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BEŞİKTAŞ AUGSBURG MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Augsburg maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

Şenol Güneş yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Almanya Bundesliga ekibi Augsburg ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Futbolseverler Beşiktaş'ın performansını merakla bekliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Augsburg maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 09:20
BEŞİKTAŞ AUGSBURG MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Augsburg maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, hazırlık müsabakasında Augsburg ile karşılaşacak. Hazırlık müsabakası heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - AUGSBURG HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçı 15 Temmuz Cumartesi günü saat 16:00'da Kufstein Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

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