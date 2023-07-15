Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ AUGSBURG MAÇI CANLI 📺 | Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

BEŞİKTAŞ AUGSBURG MAÇI CANLI 📺 | Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Şenol Güneş yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Augsburg ile Almanya'da kozlarını paylaşacak. İlk hazırlık maçında sporseverler Beşiktaş'ın performansını merakla bekliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Augsburg maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 12:24 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 12:40
BEŞİKTAŞ AUGSBURG MAÇI CANLI 📺 | Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, hazırlık müsabakasında Augsburg ile karşılaşacak. Hazırlık müsabakası heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - AUGSBURG HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçı 15 Temmuz Cumartesi günü saat 16:00'da Kufstein Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Acil karaciğer nakli olması gereken oyuncu Ufuk Özkan'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür!
Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hastalığı hakkında korkutan iddia "Ciddi bir sorun var bunu kimse söyleyemiyor"
G.Saray'a dünya yıldızı golcü! Herkes Icardi'yi beklerken...
F.Bahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Saiss için pazarlıklar sürüyor! Bonservisi...
Beşiktaş'tan Sırp kanada teklif!
Spor camiasından 15 Temmuz mesajları!
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe - Neftçi Bakü maçı saat kaçta? F.Bahçe - Neftçi Bakü maçı saat kaçta? 11:53
West Ham ayrılığı resmen açıkladı! West Ham ayrılığı resmen açıkladı! 11:43
Ezeli rakibe dev çalım! Anlaşma sağlandı Ezeli rakibe dev çalım! Anlaşma sağlandı 11:41
Djiku'dan F.Bahçe itirafı! "Gelmeden önce..." Djiku'dan F.Bahçe itirafı! "Gelmeden önce..." 11:25
F.Bahçe'den sürpriz atak! 3 rakibi var F.Bahçe'den sürpriz atak! 3 rakibi var 11:05
G.Saray'a dünya yıldızı golcü! Herkes Icardi'yi beklerken... G.Saray'a dünya yıldızı golcü! Herkes Icardi'yi beklerken... 10:59
Daha Eski
Galatasaray - FC Csakvar maçı saat kaçta? Galatasaray - FC Csakvar maçı saat kaçta? 10:58
İsmail Kartal'dan dev neşter! F.Bahçe'de ayrılıklar peş peşe İsmail Kartal'dan dev neşter! F.Bahçe'de ayrılıklar peş peşe 10:40
TFF Başkanı Büyükekşi'den 15 Temmuz mesajı TFF Başkanı Büyükekşi'den 15 Temmuz mesajı 10:36
Göztepe - Southampton maçı saat kaçta? Göztepe - Southampton maçı saat kaçta? 10:25
F.Bahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı F.Bahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı 09:49
Takımdan ayrılıyor! İşte görüştüğü ekipler Takımdan ayrılıyor! İşte görüştüğü ekipler 09:48