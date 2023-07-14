İstemeyen gider!

Yeni sezon hazırlıklarına Almanya'da devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Güneş, kampa katılmayan Saiss ve Redmond'ın durumu ile ilgili, "Defansta en güvenilir oyuncu Saiss. Oynuyordu, 'Ayağım ağrıdı 2-3 gün dinleneyim' dedi, tamam dedik. Redmond'ın durumu daha farklı, mukavelesi bitti, gidebilir. İki oyuncunun kalmasını da istiyorum, kendilerine de söyledim. Buna Tayfur'u da dahil edebilirsiniz. İkisi benim oyuncum değil, Saiss ise benim oyuncum. Redmond'a kulüp teklifini yaptı. 1,5 aydır aynı şey konuşuluyor. Tamam, olumlu, haber verecek, 'geleceğim ama biraz daha bekleyelim...' Ya gelir ya gelmez, bu çocuk oyuncağı değil" dedi.

TESLİM OLACAK DEĞİLİZ

Güneş şöyle devam etti: "Saiss iyi bir oyuncu. Sorun, oynayıp oynamaması. Bazen oynatmadık ama oynamasını engelleyen bir durum yok. Saiss anlaştığı takımla gitsin oynasın, ama kulüp mağdur olmasın. Redmond, 'bana hiçbir hoca güven vermedi' dedi. E ben güven verdim. Bu durumda siz şimdi nasıl düşünürsünüz, kırılıyorsun. Gelmezse hiçbir şey demem. Bizden gittiği anda gitti diye düşünüyorum. Başka kulüple pazarlık yapmıştır diye düşünüyorum. 'Ben haber vereceğim' diyor. Bu idmana gelmen lazım. O zaman 1 veriyorsam, 500 veririm. Her oyuncu değerlidir ama kulüp hepsinden önemlidir. Tüm bunlar Redmond'ı istemiyorum demek değil, ama istemek başka teslim olmak başka" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Halil Dervişoğlu için, "Halil, kulübüne Beşiktaş ismini kullanıp arkasından pazarlık yaparsa doğru olmaz, bu yanlış! Beşiktaş talep etti onu oradan. Eğer güvenim sarsılırsa, soğuk bakarım" yorumunu yaptı. Beşiktaş'ın eski futbolcularından Ricardo Quaresma ve Gökhan İnler'e kulübün jübile düşünebileceğini kaydeden Güneş, "Ben Quaresma'yı seviyorum. Alırım, gelsin ama oyuncu olarak oynayamaz. Sol açık, sağ açık oynar ama eski hali yok. Quaresma'nın jübile yapmasını isterim, veda etsin. Gökhan İnler var mesela. Onu da isterim. O da iyi Beşiktaşlı. Napoli'de oynarken de Beşiktaşlıydı. İyi niyetli bir şey yapılsın, kulübün bunlara kapalı olacağını düşünmüyorum " ifadelerini kullandı.

SENİN YERİNE ADAM ALACAĞIM

"'Takımdan ayrılmak isteyen oyuncu gidebilir" diyen Güneş, şunları kaydetti: "Amartey ismi çok konuşulduğu için söyledim ama olur olmaz bilemem. Beşiktaş'a bir oyuncu geldikten sonra bizim oyuncumuz oluyor. Giden oyuncular da hep başarılı olsun diyorum. Redmond giderse yolu açık olsun. Tayfur konusunda da kulübün çıkabileceği yer belli. Olursa olur olmazsa da Alanya'da başarılı olsun isterim. Alacağımız oyuncu gelsin oynasın, profesyonelliği doğru yapsın. İsteyen gidebilir ama bu kovmak değil. Sen gidersen ben başka oyuncu alacağım. Senin değerin ne, 5 milyon, getir 5 milyonu. Çünkü senin yerine adam alacağım. Bunu oyunculara da net bir şekilde söylüyorum."

Güneş: Amartey'i hem stoper hem orta sahaya düşündük. Djiku'yu da konuştuk ama tercih ettik... Hem Gana Milli Takımı'nda oynadı hem de gelmek istediğini söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni sezon transferleri için önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, Ganalı stoper Daniel Amartey'i tercih ettiklerini kaydederek, şunları söyledi: "Afrikalı oyuncu mümkünse az ama mecbur kalırsak, uygunsa ve bize yarıyorsa alacağız. Amartey'i hem stoper hem orta sahaya düşündük. Djiku'yu da konuştuk ama ikisinden biri tercih edildiği zaman Amartey'i tercih ettik. Hem Gana Milli Takımı'nda oynadı hem de gelmek istediğini söyledi." Aklındaki ilk ismin Lyanco olduğunu da ifade eden Şenol Güneş, "Sağ stoperimiz yok. Lyanco'yu alsaydık çok başka şey konuşacaktık. Lyanco'yu alabilirsen alacaksın, transfer böyle bir şey. Lyanco bedava olsa hiç düşünmem. Bana da sormasınlar, alsınlar. Amartey'in ekonomik tarafı da olumlu. Sağ stoper oynadı daha önce de orta saha oynadı. Ortaya oyuncu alırken alacağımız oyuncuya göre bazı şeyleri değiştirebiliriz. Amartey, Lyanco, Onana, Ortega veya başka oyuncular, isimler çok" diye konuştu.

YEMEĞİ ÇABUK YEMEK YANLIŞ

Dünya futbolunun endüstriyelleşmesine değinen Teknik Direktör Şenol Güneş, "Bu gidişle dünya futbolunun tartışılır boyuta geleceğini krizlerin büyüyeceğini düşünüyorum. Futbolda üretimin keyfini kaçırıp, ticareti çok ön plana çıkarırsan ticari bir iş olur. Artık bir süre sonra üretim ve zorluğu düşünemezler. Yemek yapılıyor ama çabuk çabuk yiyip kalkıyoruz. Yemeğe de saygısızlık, yemek yeme zevkimiz yok. Emeğini bilmeden yemeğin değerini bilemezsin. Bu işte de emek vermeden yorulmadan olmaz" dedi.

BURAK YILMAZ 1 SENE BURADA

Kartal'ın tecrübeli çalıştırıcısı, Gökhan İnler'in yardımcı antrenörlük görevi için düşünülmediğini ifade ederken, yardımcısı Burak'ın 1 sene boyunca bu görevi sürdüreceğini aktardı ve şunları söyledi: "Profesyonel kadroları, uluslararası vizyon açısından iyi adamları getirmek lazım. Burak da bunlardan bir tanesi. İşini seviyor Avrupa yaşantısı var. Onu hoca olarak görüyorum. 1 sene böyle geçirecek. 1 sene sonra diyecek ki ben işi yapıyorum. Başlayıp acemilik yapacağına, hem sorumlu olacak hem de görevli gibi. İkisini birden yaşarsa tam sorumluluk verirsen biraz zor olur."

ABOUBAKAR DİKKAT ÇEKİYOR

Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar'ın takım içinde iyi bir örnek oluşturduğunu vurgulayan Şenol Güneş, "Çalışmalarından yana sıkıntımız yok. Çalışmayan adam var mı dersen yok. Aboubakar gözüne niye bu kadar batıyor. Bu kadar üst seviye olduğu için. O 1 çalışıyorsa Semih 2 çalışacak. O zaten bir yere gelmiş, dikkat çeken oyuncu. Pepe de öyle bir oyuncuydu. İyi profesyoneldi ve antrenmanda bunu işlerdi. O tip oyucuyu al" ifadelerine yer verdi.

GEÇ KALMAMAK LAZIM

Beşiktaş'ın tecrübeli hocası, takıma yeni katılacak olan isimlerin kampa yetişmeleri konusunda geç kalındığını ifade etti. Kampa iki oyuncunun yetişmesinin ideal olacağını belirten Güneş, "Her şeyin çözümü var. Transfer olmayabilir, olması için uğraşacaksın. Kulüp elinden geleni yapıyor. Geç kalmalar olur ama ideali 2 oyuncu halledilmesi gerekiyordu. Ben, Ceyhun Bey, kim olursa olsun herkes bunun için uğraştı ama bunda başarılı olamadık" dedi.

İŞLER BEDAVAYA OLMUYOR

Güneş şöyle devam etti: "Gitmek isteniyorsa, bedeli belli. Barcelona teklif yapsa Gedson da gitmek ister, bedava olsa gider mi? Rosier, Cenk, Mert, Onur her oyuncu iyi teklif geldiğinde gitmek ister. Ben de yurt dışından bir oyuncu istiyorum, bedava olsa hemen alırım. Kendime göre değil takıma göre oyuncu alıyorum, takımda oynasın istiyorum. 16-18 iyi oyuncu olsa ilk 11'den sonra her oyuncuyu rekabete soktuğun zaman takım olur."

GHEZZAL GÜÇLENMELİ

Başarılı futbolcu Rachid Ghezzal ile ilgili konuşan Güneş: "Maç performansını yakalaması lazım. İdmanlarda zorluyor, yoruyor. Onun için ihtiyacı var. Bizim de ihtiyacımız var. Beşiktaş geçen sene az kullandı. Benden önce de çok az oynamıştı" değerlendirmesini yaptı.