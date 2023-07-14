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Beşiktaş - Augsburg maçı ne zaman? BJK hazırlık maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Beşiktaş, Augsburg ile karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon ilk hazırlık maçına çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Augsburg maçı ne zaman? BJK hazırlık maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 09:46 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 09:51
Beşiktaş - Augsburg maçı ne zaman? BJK hazırlık maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, hazırlık müsabakasında Augsburg ile karşılaşacak. Hazırlık müsabakası heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Beşiktaş hazırlık maçı 15 Temmuz Cumartesi günü saat 16:00'da Kufstein Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

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