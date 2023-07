TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten flaş açıklama! "Beşiktaş'ın ismini kullandı"

"KENDİ TAKIMINDA İDMANA ÇIKAMIYOR"

2 oyuncu transferinde başarılı olamadıklarını aktaran Şenol Güneş, "Her şeyin çözümü var. Transfer olmayabilir olması için uğraşacaksın. Kulüp elinden geleni yapıyor. Geç kalmalar olur. 2 oyuncu halledilmesi gerekiyordu. Ben, Ceyhun Bey, kim olursa olsun herkes bunun için uğraştı ama bunda başarılı olamadık. Kendi oyuncumuzun bir tanesi kendi takımında idmana çıkamıyor. Sakatlığım var diyor, gitmek istiyor. Gitmek istiyorsa bedeli belli. Barcelona teklif yapsa Gedson da gitmek ister, bedava olsa gider mi? Rosier, Cenk, Mert, Onur her oyuncu iyi teklif geldiğinde gitmek ister. Ben de yurt dışından bir oyuncu istiyorum, bedava olsa alırım. Lyanco bedava olsa hiç düşünmem. Bana da sormasınlar, alsınlar. Kafama yatıyorsa bu oyuncunun alınmasını tavsiye ederim. Kendime göre değil takıma göre oyuncu alıyorum, takımda oynasın istiyorum. 16-18 iyi oyuncu olsa 11'den sonra her oyuncuyu rekabete soktuğun zaman takım olur" açıklamasını yaptı.

Şenol Güneş, takımda as kadroda değerlendirebileceği en az 16 ile 18 oyuncunun hazır olması gerektiğini ifade etti.