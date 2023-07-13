Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Lazio'dan Gedson planı! İtalyan devi hazırlığını yaptı

TRANSFER HABERLERİ | Lazio'dan Gedson planı! İtalyan devi hazırlığını yaptı

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın yıldız ismi Gedson Fernandes ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu için İtalyan ekibi Lazio'nun sürpriz bir teklif hazırladığı öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Lazio'dan Gedson planı! İtalyan devi hazırlığını yaptı

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, bir süredir İtalyan devi Lazio'nun listesinde bulunuyor. Kartal'ın geçen sezon vazgeçilmez isimlerinden biri olan Gedson için Lazio'nun transfer planı da ortaya çıktı. İddiaya göre futbolcu için İtalyan ekibi transferi gerçekleştirmek adına hamle yapmaya hazırlanıyor. Lazio'nun bu transferde ciddi olduğu öne sürüldü.

SAVIC'IN YERİNE ALINACAK

Söz konusu haberinde detayında Milinkovic- Savic'i Al Hilal'e 40 milyon Euro karşılığında gönderen Lazio'nun öncelikli hedefinin Gedson Fernandes olduğu belirtildi. Takvim'de yer alan habere göre Lazio'nun bir süredir temasta olduğu Kartal'a cazip bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Geride bıraktığımız günlerde Çizme basınında Beşiktaş'ın Gedson Fernandes'ten 35 milyon Euro gelir beklediği belirtildi.

YARISI BENFICA'YA GIDECEK

Gedson Fernandes'in bonservisinin yüzde 50'si Beşiktaş'ta, diğer yarısı da Portekiz ekibi Benfica'da bulunuyor. Kartal'a bonservisinin yarısı 6 milyon Euro'ya mal olan Gedson, geçen sezon 36 karşılaşmada oynamış ve 3 gol, 6 asist üretmişti.

DİĞER
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber: Bağışıklık sisteminin çöktüğünü açıklamıştı...
Mithat Can Özer'den evlenmesi beklenirken ayrılmıştı! Ali Boz yazın ilk bombasını patlattı! Umut Evirgen ile...
G.Saray'dan sağ kanada flaş isim!
F.Bahçe'den Livakovic'e yeni teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Onana'da işlem tamam!
Beşiktaş'ta Okereke ısrarı!
Sıcak çarpması nasıl anlaşılır, nasıl geçer?
Deprem son dakika! 13 Temmuz deprem mi oldu?
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Halil Dervişoğlu hamlesi! G.Saray'dan Halil Dervişoğlu hamlesi! 01:10
Beşiktaş yıldız isimle anlaştı! Beşiktaş yıldız isimle anlaştı! 01:10
İsmail Kartal: İlk defa böyle bir şey görüyorum! İsmail Kartal: İlk defa böyle bir şey görüyorum! 01:10
F.Bahçe'den tatsız prova! F.Bahçe'den tatsız prova! 01:10
Szymanski F.Bahçe'de! Szymanski F.Bahçe'de! 01:10
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! 01:10
Daha Eski
İtalyanlar Ferdi'nin peşini bırakmıyor! İtalyanlar Ferdi'nin peşini bırakmıyor! 01:10
G.Saray yıldız oyuncunun transferini açıkladı! G.Saray yıldız oyuncunun transferini açıkladı! 01:10
Barcelona Arda'dan vazgeçme nedenini açıkladı! Barcelona Arda'dan vazgeçme nedenini açıkladı! 01:09
İmzalar peş peşe! İşte Süper Lig'de biten transferler İmzalar peş peşe! İşte Süper Lig'de biten transferler 01:09
Mertens'ten flaş sözler! "Belki de son senem" Mertens'ten flaş sözler! "Belki de son senem" 01:09
Sürpriz talip! Kiralama teklifi yaptılar Sürpriz talip! Kiralama teklifi yaptılar 01:09