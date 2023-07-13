TRANSFER HABERLERİ | Lazio'dan Gedson planı! İtalyan devi hazırlığını yaptı

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, bir süredir İtalyan devi Lazio'nun listesinde bulunuyor. Kartal'ın geçen sezon vazgeçilmez isimlerinden biri olan Gedson için Lazio'nun transfer planı da ortaya çıktı. İddiaya göre futbolcu için İtalyan ekibi transferi gerçekleştirmek adına hamle yapmaya hazırlanıyor. Lazio'nun bu transferde ciddi olduğu öne sürüldü.

SAVIC'IN YERİNE ALINACAK

Söz konusu haberinde detayında Milinkovic- Savic'i Al Hilal'e 40 milyon Euro karşılığında gönderen Lazio'nun öncelikli hedefinin Gedson Fernandes olduğu belirtildi. Takvim'de yer alan habere göre Lazio'nun bir süredir temasta olduğu Kartal'a cazip bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Geride bıraktığımız günlerde Çizme basınında Beşiktaş'ın Gedson Fernandes'ten 35 milyon Euro gelir beklediği belirtildi.

YARISI BENFICA'YA GIDECEK

Gedson Fernandes'in bonservisinin yüzde 50'si Beşiktaş'ta, diğer yarısı da Portekiz ekibi Benfica'da bulunuyor. Kartal'a bonservisinin yarısı 6 milyon Euro'ya mal olan Gedson, geçen sezon 36 karşılaşmada oynamış ve 3 gol, 6 asist üretmişti.