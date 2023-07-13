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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Elayis Tavşan hamlesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş kanat - forvet arayışları sırasında gündemine sürpriz bir ismi aldı. Siyah beyazlıların Nijmegen’in yıldızı Elayis Tavşan’ı yakın takibe aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Elayis Tavşan hamlesi!

Kadrosunu kanat oyuncusu alarak güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, bir kez daha Elayıs Tavşan'ın peşine düştüğü iddia edildi. Voetbal International'ın haberine göre Elayis Tavşan'ın yeni sezonda Nijmegen için oynama şansı gittikçe azalıyor. Beşiktaş dışında Hellas Verona da Nijmegen kulübüne genç oyuncu için teklif yaptı. Tavsan, Mart ayında sözleşmesini uzatma opsiyonunu kullansa da Hollanda ekibi başka bir transfer yapmak için oyuncusuna satmaya sıcak bakıyor. Asıl mevkii sağ kanat olan ancak sol kanat ve santrfor mevkiinde de görev yapabilen Hollandalı genç futbolcuyla İngiltere'den de bazı kulüplerin ilgilendiği belirtildi. Elayis Tavşan, kariyeri boyunca 167 maçta 42 gol attı, 19 da asist yaptı.

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