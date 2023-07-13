TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Onana tamam!

Beşiktaş, Fransa'nın Lens takımında forma giyen Jean Onana'yı kadrosuna katmak için geri sayıma geçti. Teknik Direktör Şenol Güneş'in, hem savunmaya yardımcı olacak, gerektiğinde de takımı hücuma kaldırabilecek bir orta saha istediğini belirtilirken, bu ismin Kamerunlu Onana olduğu dile getirildi. Güneş'in onay verdiği futbolcu için hemen çalışmalara başlayan siyah-beyazlılar, ilk olarak 23 yaşındaki oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Önceki gün Kamerun'dan Fransa'ya dönen ve Lens kulübü yetkilileriyle masaya oturan 23 yaşındaki yıldız, transferi konusunda yardımcı olunmasını talep etti. Fransız yetkililer ise "Bize gelen transfer teklifi sadece kiralama üzerine, bunu kabul edemeyiz" deyince, oyuncu Beşiktaşlı yetkililer ile bir görüşme daha yaptı. Bu görüşmenin ardından siyah-beyazlılar, Lens kulübüne "Satın alma opsiyonlu kiralama" teklifini iletti. Yapılan görüşmelerin ardından tarafların büyük ölçüde mutabık kaldıkları ve Onana'nın en geç birkaç gün içinde Beşiktaş'a imza atacağı ifade edildi.