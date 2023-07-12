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TRANSFER HABERLERİ | Tadic için rakam belirlendi! İşte Beşiktaş'ın sunduğu teklif

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Ajax'ın Sırp yıldızı Dusan Tadic ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak siyah beyazlıların 34 yaşındaki oyuncuya sunduğu teklif belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Tadic için rakam belirlendi! İşte Beşiktaş'ın sunduğu teklif

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren siyah beyazlılar, hücuma zenginlik kazandırmak için girişimlerini hızlandırdı. Beşiktaş'ta Dusan Tadic'in Ajax ile yapacağı görüşme bekleniyor. Yönetim, Hollanda ekibiyle sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan deneyimli futbolcu için tüm şartları zorlama kararı aldı. Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla önerilen 34 yaşındaki futbolcuya olumlu yanıt veren yönetim, Dusan Tadic'in Ajax'tan bonservisiyle ayrılmasını bekliyor. Siyah-beyazlı yetkililer tecrübeli yıldız için bonservis bedeli ödemek istemediği için menajeri aracılığıyla, "Seni takımımızda görmeyi isteriz. Ancak bonservis bedelin sıkıntı yaratıyor. Kulübünle görüş ve bonservisini bedelsiz al, hemen sözleşme imzalayalım" teklifinde bulundu. Sırp oyuncu, Ajax ile bir yıllık sözleşmesini feshederse temaslar hızlanacak.

MENAJERİ HOLLANDA EKİBİNDEN RANDEVU İSTEDİ

Bu gelişme üzerine başarılı kanat oyuncusunun menajerinin de Ajax kulübü yetkililerinden randevu istediği ve Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul etmek istediklerini belirterek, Dusan Tadic'in bonservisini alma konusunda kolaylık isteyeceği öğrenildi. Beşiktaşlı yetkililerin de Dusan Tadic'e yaptığı teklifin detayları belli oldu. Siyah-beyazlılar Sırp oyuncuya yıllık 2 milyon euro'dan 2+1 senelik bir kontrat önerdi. Şu anda menajeri aracılığıyla Ajax'la ayrılık görüşmeleri yapan başarılı oyuncunun, Beşiktaş'a olumlu yanıt vermesi bekleniyor. Bu arada Beşiktaş'ın eski yıldızı Tosic'in de bu transfer için siyahbeyazlılara destek olduğu ve Milli takımdan yakın arkadaşı olan Tadic'e Beşiktaş'a gitmesi için destek olduğu öğrenildi. Tadic'in en geç 1 hafta içinde yanıtını vereceği belirtildi.

Tadic, bugüne kadar Sırp Milli takımında 98 maça çıktı, 21 gol attı.

Futbola Vojvodina'da başlayan Tadic kariyeri boyunca Groningen, Twente, Southampton ve Ajax olmak üzere 5 farklı takımda oynadı.

434 GOLE ETKi ETTi

Profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar 660 resmi karşılaşmaya çıkan Dusan Tadic, bu periyotta rakip fileleri 202 kez havalandırmayı başarırken, 232 de asist yaptı ve toplamda 434 gole direkt olarak katkıda bulundu.

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