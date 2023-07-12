Onana bitiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta sahayı güçlendirmek için yoğun çaba harcıyor. Atiba Hutchinson ve Josef De Souza'nın ayrılışı sonrası 6 numara pozisyonu için tecrübeli ve kaliteli bir isim arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta bu mevki için en güçlü adaylardan biri, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'in formasını giyen Jean Onana. Beşiktaş'ın daha önce kiralama teklifi yaptığı, ancak kulübünün bonservisiyle elden çıkarmak istediği Onana için görüşmeler sürerken Beşiktaş, oyuncuyla her konuda anlaştı. Beşiktaşlı yetkililer oyuncuyla anlaştıklarını doğrularken kulübüyle görüşmeleri sürdürdüklerini belirtti. Beşiktaş, Lens kulübünü kiralık transfer konusunda ikna edemezse önümüzdeki sezon için satın alma opsiyonu koyulmasının kuvvetli bir ihtimal olduğu ve ardından resmi imzaların atılacağı öğrenildi.