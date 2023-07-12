Haberler Beşiktaş Nijeryalı forvet geliyor! Beşiktaş Okereke transferini böyle bitirecek

Nijeryalı forvet geliyor! Beşiktaş Okereke transferini böyle bitirecek

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak siyah-beyazlıların Serie B ekibi Gremonese'nin Nijeryalı forveti David Okereke için ısrarcı olduğu öğrenildi. İşte yaşanan sıcak gelişmeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50
Nijeryalı forvet geliyor! Beşiktaş Okereke transferini böyle bitirecek

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Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için İtalya Serie B ekibi Cremonese'nin Nijeryalı forveti David Okereke'de ısrarcı... Sabah'ta yer alan habere göre siyah beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği oyuncu için 4 milyon Euro satın alma bedelli bir kiralama teklifi sundu. İtalyan temsilcisi, Beşiktaş'a, "Kiralama yerine doğrudan bonservisini 5 milyon Euro'ya verebiliriz. Kiralamayı düşünmüyoruz" yanıtını iletti.

ALTERNATİF PLAN: 3 MİLYON NET, 500 BiN BONUS

Kartal'ın hedefi ya 4 milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralama ya da 3 milyon Euro bonservis+ 500 bin Euro bonus ile direkt alım üzerine kurulu... 25 yaşındaki futbolcu için pazarlıklar sürerken, Okereke de siyah-beyazlı formayı giymek için artık geri sayıma başladı.

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