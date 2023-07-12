TRANSFER HABERLERİ | Halil Dervişoğlu'nun menajeri fiyat artırdı! Beşiktaş'ın keyfi kaçtı

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta düşünülen adayların ilk sırasında yer alan Halil Dervişoğlu transferi bir türlü gerçekleşmedi. Beşiktaş ile yaptığı görüşmeler sonucunda fiyat yükselten Halil cephesine ilk teklifini yineleyen Beşiktaş, Brentford ile anlaştı ve Halil'in kararını beklemeye başladı. Halil transferiyle ilgili olarak duhuliye.com'a konuşan Beşiktaşlı yöneticiler "Biz Halil'e teklifimizi ilettik, bu teklifi kabul ederse anlaşma olur. Bizce bizim teklifimizle Halil'in istediği rakam arasında ciddi bir fark yok ancak oyuncu cephesi taleplerinde ısrarcı davranıyor. Biz teklifimizde bir değişiklik yapmayacağız. Halil şartlarımızı kabul ederse Beşiktaş'ta oynar, etmezse başka takımlara gidebilir" ifadelerini kullandı.