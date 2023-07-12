Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Halil Dervişoğlu'nun menajeri fiyat artırdı! Beşiktaş'ın keyfi kaçtı

TRANSFER HABERLERİ | Halil Dervişoğlu'nun menajeri fiyat artırdı! Beşiktaş'ın keyfi kaçtı

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Halil Dervişoğlu'dan flaş haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak oyuncunun transferi konusunda siyah beyazlı camia beklemediği pürüzler yaşıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Halil Dervişoğlu'nun menajeri fiyat artırdı! Beşiktaş'ın keyfi kaçtı

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta düşünülen adayların ilk sırasında yer alan Halil Dervişoğlu transferi bir türlü gerçekleşmedi. Beşiktaş ile yaptığı görüşmeler sonucunda fiyat yükselten Halil cephesine ilk teklifini yineleyen Beşiktaş, Brentford ile anlaştı ve Halil'in kararını beklemeye başladı. Halil transferiyle ilgili olarak duhuliye.com'a konuşan Beşiktaşlı yöneticiler "Biz Halil'e teklifimizi ilettik, bu teklifi kabul ederse anlaşma olur. Bizce bizim teklifimizle Halil'in istediği rakam arasında ciddi bir fark yok ancak oyuncu cephesi taleplerinde ısrarcı davranıyor. Biz teklifimizde bir değişiklik yapmayacağız. Halil şartlarımızı kabul ederse Beşiktaş'ta oynar, etmezse başka takımlara gidebilir" ifadelerini kullandı.

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