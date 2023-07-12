Gedson Fernandes 35 milyon euro

Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes'in taliplileri her geçen gün artarken, siyah-beyazlılar da oyuncunun bonservis bedelini adım adım yükseltiyor. Başta Lazio olmak üzere Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Lazio, Beşiktaş'ın yıldızı Fernandes'i renklerine bağlamakta son derece kararlı görünüyor. İtalyan ekibinin son olarak 20 milyon euro'yu gözden çıkardığı ancak Beşiktaş'ın kapıyı 35-40 milyon euro'dan açtığı belirtiliyor. İtalyan basınında çıkan haberlerde Lazio, Fernandes'i renklerine bağlamak için Beşiktaş'a 20 milyon euro vermeye hazır olduğunu iletse de siyah-beyazlıların "Gedson'u 35 milyon euro'dan aşağıya bırakmayız" yanıtını verdiği belirtildi. 24 yaşındaki futbolcunun bonservisinin yarısını alan Beşiktaş, Gedson'u satması durumunda gelecek paranın yarısını Portekiz ekibine verecek.