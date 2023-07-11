TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Onana'ya yeni teklif

Yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Beşiktaş'ta ön libero için gündeme gelen isimlerin başında Lens forması giyen Jean Onana geliyor. Fazla şans bulamadığı için takımdan ayrılmak isteyen 23 yaşındaki futbolcuya, siyah-beyazlılar talip olurken yapılan ilk kiralama teklifi geri çevrilmişti. Fransız ekibi, Onana'yı bonservisiyle satmak isterken Beşiktaş, yeni bir teklifle kapıyı çalacak. Beşiktaşlı kurmaylar, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye sokmak istiyor. İki tarafın birkaç gün içinde bir araya gelmesi bekleniyor. Lens formasıyla 23 resmi maça çıkan Jean Onana bu karşılaşmalarda skor katkısı yapamadı.