Beşiktaş transferde rotasını Hollanda'ya çevirdi! Sırp yıldıza teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın hedefinde stoper takviyesi var. Ancak forvet için de ilginç bir iddia konuşuluyor. Ajax forması giyen Dusan Tadic'in adı siyah beyazlı ekiple anılıyor. Voetbal 4U'nun haberine göre Ajax; kaptan Dusan Tadiç'in ayrılmasına açık, hatta Sırp oyuncu için Beşiktaş teklif bile sundu. Ajax ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Tadic'in Hollanda'dan ayrılacağı konuşurken, Beşiktaş en ciddi adayların başında geliyor. Siyah beyazlıların 2+1 yıllık sözleşme teklif ettiği ve transferde bonservis bedeli olmayacağı ifade edildi. Sırp oyuncu, Ajax'ın 'rüya kulübü' olduğunu defalarca dile getirirken, Hollanda Ligi Eredivisie'de 11 gol ve 18 asist ile ligin MVP'si oldu. Asil mevkii sol kanat olan 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, sağ kanat ve santrfor da oynayabiliyor.