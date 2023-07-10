Haberler Beşiktaş Kartal Almanya’da

Kartal Almanya’da

Siyah beyazlı takım, 2’nci etap kampı için Bavyera’ya gitti. 21 Temmuz’a kadar burada çalışacak olan Beşiktaş, ilk hazırlık maçını da Augsburg’la oynayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Kartal Almanya’da

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmaları için dün Almanya'ya gitti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımız, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Avusturya'nın Salzburg kentine gitti. Ekibimiz, Salzburg'dan karayoluyla kamp yapacağı Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nin Grassau kasabasındaki otele geçecek. Siyah beyazlılarımız, 21 Temmuz Cuma gününe kadar Almanya'da Grassau kasabası Das Achental Hotel'de kamp yapacak" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Kara Kartal'ı Almanya'da gurbetçi taraftarlarla çiçeklerle karşıladı. Beşiktaş, kampaki hazırlık maçını 15 Temmuz Cumartesi günü Augsburg ile oynayacak.

İLK İDMANA ÇIKTILAR

Beşiktaş, Almanya kampındaki ilk antrenmanını da dün akşam yaptı. Ayağının tozuya sahaya çıkan Kartal, ısınma koşuları sonrası pas denemeleri gerçekleştirdi. Taktiksel çalışmalarla devam eden antrenmanda oyuncuların hayli keyifli olduğu gözlendi. Öte yandan teknik direktör Şenol Güneş idman sırasında çalışması sık sık durdurup futbolculara uyarılarda bulundu. Siyah beyazlılar hazırlıklarına bugün çift idmanla devam edecek.

DİĞER
Doğum günü elbisesine alev emojileri yağdı! Milli voleybolcu Zehra Güneş 24 yaşına girdi...
Melisa Aslı Pamuk'un Yusuf Yazıcı ile yeni aşka yelken açması ortalığı karıştırdı! Oğuzhan Özyakup...
G.Saray'dan dünya yıldızına kanca!
F.Bahçe Djiku'yu bitirdi! 1 stoper daha geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'dan Tete operasyonu! Ayrılmayı kafasına koydu
Beşiktaş'tan fırsat transferi! Sözleşmesini feshedecek
EYT'liler yüzde 25 emekli zammı alacak mı?
7600, 7700, 7800... emekli maaşına ne kadar zam geldi?
Emekli kök maaş zammı hesaplama Temmuz 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! 01:41
Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! 01:23
Beşiktaş Almanya kampındaki ilk idmanını yaptı! Beşiktaş Almanya kampındaki ilk idmanını yaptı! 00:37
Beşiktaş Almanya kampındaki ilk idmanını yaptı! Beşiktaş Almanya kampındaki ilk idmanını yaptı! 00:37
G.Saray'dan dünya yıldızına kanca! G.Saray'dan dünya yıldızına kanca! 00:32
İsmail Kartal'dan transfer sözleri! İsmail Kartal'dan transfer sözleri! 00:32
Daha Eski
Icardi yeniden G.Saray'da! Icardi yeniden G.Saray'da! 00:32
F.Bahçe penaltılarda kaybetti! F.Bahçe penaltılarda kaybetti! 00:32
Fırtına'nın yeni transferi sakatlandı! Fırtına'nın yeni transferi sakatlandı! 00:32
G.Saray'da sürpriz ayrılık! Cicaldau'ya talip çıktı! G.Saray'da sürpriz ayrılık! Cicaldau'ya talip çıktı! 00:32
Hatayspor berabere kaldı! Hatayspor berabere kaldı! 00:32
Kırkpınar'da başpehlivan belli oldu Kırkpınar'da başpehlivan belli oldu 00:32