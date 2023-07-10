Kartal Almanya’da

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmaları için dün Almanya'ya gitti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımız, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Avusturya'nın Salzburg kentine gitti. Ekibimiz, Salzburg'dan karayoluyla kamp yapacağı Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nin Grassau kasabasındaki otele geçecek. Siyah beyazlılarımız, 21 Temmuz Cuma gününe kadar Almanya'da Grassau kasabası Das Achental Hotel'de kamp yapacak" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Kara Kartal'ı Almanya'da gurbetçi taraftarlarla çiçeklerle karşıladı. Beşiktaş, kampaki hazırlık maçını 15 Temmuz Cumartesi günü Augsburg ile oynayacak.

İLK İDMANA ÇIKTILAR

Beşiktaş, Almanya kampındaki ilk antrenmanını da dün akşam yaptı. Ayağının tozuya sahaya çıkan Kartal, ısınma koşuları sonrası pas denemeleri gerçekleştirdi. Taktiksel çalışmalarla devam eden antrenmanda oyuncuların hayli keyifli olduğu gözlendi. Öte yandan teknik direktör Şenol Güneş idman sırasında çalışması sık sık durdurup futbolculara uyarılarda bulundu. Siyah beyazlılar hazırlıklarına bugün çift idmanla devam edecek.