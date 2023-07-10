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Beşiktaş'tan fırsat transferi! Sözleşmesini feshedecek

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Ajax’la sözleşmesini feshetmek üzere olan Dusan Tadic için pusuda bekliyor. Siyah-beyazlılar, tecrübeli futbolcunun serbest kalması halinde devreye girecek. Sırp yıldızın rotası İstanbul olabilir.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'tan fırsat transferi! Sözleşmesini feshedecek

Kulübe menajerler aracılığıyla önerilen Sırp futbolcu Dusan Tadic, Ajax'la sözleşmesini feshetme ihtimalinin bulunması sonrasında listeye eklendi. Kartal, kulübüyle 1 yıllık kontratı bulunan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcunun boşa çıkması halinde resmen devreye girecek. Başarılı oyuncunun menajeri Milos Malenovic'in yeni haftada Ajax yetkilileriyle bir araya gelip fesih görüşmelerine başlaması bekleniyor.

Ajax'ta 5 sezondur forma giyen Dusan Tadic, bu beş yılın tamamında etkili performansıyla gol ve asist konusunda çift haneye ulaştı. Son olarak geçen sezon Hollanda Ligi'nde 34 maçta 11 gol ve 18 asistlik performans ortaya koyan deneyimli futbolcunun piyasa değeri 6 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. 10 numara, sol kanat ve sağ kanat hatlarında görev yapabilen Tadic, santrforda da süre alabiliyor.

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