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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Tete operasyonu! Ayrılmayı kafasına koydu

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, 23 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu için düğmeye bastı.Tete, savaş nedeniyle Shakhtar’da kalmak istemiyor ve sözleşmesi 31 Aralık’ta bitiyor. Bunu fırsat bilen Kara Kartal, sambacıda şartları zorluyor. Tete şimdi olmazsa ara dönemde kadroya katılacak... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Tete operasyonu! Ayrılmayı kafasına koydu

Transferde rakiplerinin gerisinde kalan ve hala taraftarı memnun edecek bir isme imza attıramayan Beşiktaş, tabiri caizse turnayı gözünden vuracak. O isim de Brezilyalı futbolcu Tete olacak. Ukrayna'da savaş başlamasıyla birlikte önce Lyon'a daha sonra İngiliz ekibi Leicester City'ye giden 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu sözleşmesi sona erdikten sonra ise Shakhtar Donetsk'e geri döndü. Ancak Ukrayna ekibinde kalmak istemeyen başarılı futbolcu, sözleşmesinin aralık ayında biteceği fırsatını da kullanarak kulübüne ayrılmak istediğini iletti. Bu da Beşiktaş'ın iştahını kabarttı. Siyah beyazlılar, Brezilyalı kanat için harekete geçti ve kulübüyle temas kurdu.

ARACISI ANDERSON TALISCA OLACAK

Teklıfini ileten yönetim, Shaktar'ın kapısını çalıp sözleşme bitişini de hatırlatarak makul bir rakam önerdi ancak rakam bilgisine ulaşılamadı. Diğer yandan oyuncu ile de temasa geçildi. Burada artık iki seçenek devreye girecek. Beşiktaş, Shakhtar'ı ikna edebilirse Tete'ye hemen imza attırıp kampa götürecek. Anlaşılamaması halinde ise devre arasında oyuncunun serbest kalmasını bekleyecek. Tabii bu sırada oyuncuya da yakın markaj uygulanacak. Bu arada gelen haberlere göre, yönetimin, Tete'de Talisca'yı aracı olarak kullanacak. Talisca'dan vatandaşı ile konuşup Beşiktaş hakkında bilgi vermesi istenecek.

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