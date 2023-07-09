TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Tete sürprizi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş gelecek sezon öncesi transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Bu anlamda siyah beyazlılarda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor.
Süper Lig devlerinden Beşiktaş gelecek sezon öncesi transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Bu anlamda siyah beyazlılarda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor.
Bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan ve sırasıyla Lyon ve Leicester City'ye kiralanan Sambacı'nın kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor.
Ana mevkisi sağ kanat olan Tete, çok yönlü bir isim.
Futbolcu sol kanat ve on numara olarak da sahada görev alabiliyor.