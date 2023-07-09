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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Tete sürprizi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gelecek sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılarda kanat transferinde ise sürpriz bir isim gündeme geldi. Beşiktaş'ın 23 yaşındaki Sambacı yıldız Tete ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 10:01 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 10:03
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Tete sürprizi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş gelecek sezon öncesi transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Tete sürprizi!

Bu anlamda siyah beyazlılarda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Tete sürprizi!

Son olarak ise Beşiktaş kanat transferinde sağ gösterip, sol vurmak üzere. Birçok ismi listesine alan ve görüşmelerde bulunan siyah beyazlıların gözde isminin Tete olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Tete sürprizi!

Bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan ve sırasıyla Lyon ve Leicester City'ye kiralanan Sambacı'nın kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Tete sürprizi!

Ana mevkisi sağ kanat olan Tete, çok yönlü bir isim.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Tete sürprizi!

Futbolcu sol kanat ve on numara olarak da sahada görev alabiliyor.

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