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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan golcü bombası! Okereke için görüşmeler başladı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlılar hücum hattına takviye için David Okereke için görüşmelere başladı. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 11:00
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan golcü bombası! Okereke için görüşmeler başladı

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş, hücum hattı takviyelerine devam ediyor...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan golcü bombası! Okereke için görüşmeler başladı

Halil Dervişoğlu'na bugün-yarın imza attıracak olan siyah beyazlılar, Cremonese'den David Okereke için görüşmelere başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan golcü bombası! Okereke için görüşmeler başladı

25 yaşındaki Nijeryalı için İtalyan ekibi ile konusunda anlaşma sağlanmaya çalışılıyor.

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