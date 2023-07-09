BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan golcü bombası! Okereke için görüşmeler başladı

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş, hücum hattı takviyelerine devam ediyor...
Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş, hücum hattı takviyelerine devam ediyor...
Halil Dervişoğlu'na bugün-yarın imza attıracak olan siyah beyazlılar, Cremonese'den David Okereke için görüşmelere başladı.
25 yaşındaki Nijeryalı için İtalyan ekibi ile konusunda anlaşma sağlanmaya çalışılıyor.
Okereke geçen sezon Cremonese'de 38 maçta 9 gol attı, 3 asist yaptı.