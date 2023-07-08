Kıran kırana Lyanco pazarlığı! Beşiktaş'tan bir hamle daha

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden siyah beyazlılar ilk olarak stopere takviye yapmak istiyor. Güneş'in istediği sağ stoper transferi için Beşiktaş tüm açık kapıların arkasına bakmaya devam ediyor. Savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvayan siyah-beyazlılar, İngiliz ekibi Southampton'da forma giyen Lyanco'ya kanca attı. Transferi bitirmek isteyen Kartal, 26 yaşındaki oyuncunun kulübüne resmi teklifini yaptı.

OYUNCU 'EVET' DEDİ

Beşiktaş yönetimi, Southampton'ın Brezilyalı stoperi Lyanco ile prensip anlaşması vardı. Fakat sambacının kulübü Southampton, Lyanco için kiralama önerisi geri çevirip 8 milyon euro bonservis bedeli talep edince görüşmeler bir anda tıkanma noktasına geldi. Siyah-beyazlılar bunun üzerine İngiliz ekibiyle yeniden bir görüşme yaparak kiralama teklifinin yanına satın alma opsiyonunu da eklemek istediğini iletti. Görüşmeler bu yeni teklif üzerine bir kez daha hız kazanırken, sorunun hafta başında çözülmesi bekleniyor.

Profesyonel kulüp kariyerinde 138 resmi maça çıkan Lyanco, bu periyotta 4 gol attı. 2 de asist yaptı ve toplamda 6 gole katkı sağladı. Brezilyalı oyuncu, bu dönemde toplam 2 kez (çift sarıdan) kırmızı kart gördü.

İŞİ AĞIRDAN ALIYOR

ESPN'e göre İngiliz ekibi, 2023-24 sezonu için küme düştükten sonra kadrodaki oyuncuların geleceğine karar vermek için Avrupa'daki transfer penceresinin zamanını kullanmayı planladığı için işi ağırdan alıyor. Eğer Lyanco Beşiktaş'a imza atarsa, Faslı stoper Romain Saiss'in ayrılığının da önü açılmış olacak.