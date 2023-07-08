Eurocup’ta rakipler belli

Siyahbeyazlılar A Grubu'nda Hapoel Tel Aviv (İsrail), Joventut Badalona (İspanya), Cedevita Olimpija Ljubljana (Slovenya), Paris Basketball (Fransa), Umana Reyer Venice (İtalya), Wolves Vilnius (Litvanya), Veolia Towers Hamburg (Almanya), Prometey Slobozhanske (Ukrayna) ve London Lions (İngiltere) takımlarıyla mücadele edecek.

START 3 EKİM'DE

Grup maçları 3 Ekim'de başlayacak. İki grupta 10'ar takımın mücadele edeceği EuroCup'ta ilk iki sırayı alan takımlar direkt çeyrek finale yükselecek. Öte yandan gruplarını 3 ile 6'ncı sıra arasında tamamlayan 4 takım diğer grup ile çapraz eşleşme şeklinde olacak ve tek maç üzerinden oynanacak olan karşılaşma ile çeyrek finale yükselmeye çalışacak.