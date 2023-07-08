Djiku imzaya kaldı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir süredir stoper bölgesine ağırlık verilmişti. Leicester City forması giyen Daniel Amartey ile Southampton'da görev yapan Lyanco'ya teklif yapan yönetim; Fransa Ligue 1'de son dört sezonda Strasbourg forması giyen 28 yaşındaki Alexander Djiku ile de prensip anlaşmasına vardı. Sözleşmesi sona erdiği için bonservisini elinde bulunduran Ganalı stoper ile büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı ifade edilirken, küçük pürüzlerin de ortadan kalkması durumunda resmi imzaların atılacağı belirtildi.