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Djiku imzaya kaldı

Siyah-beyazlılar, bonservisi elinde olan 28 yaşındaki stoper Alexander Djiku’yla görüştü, imza için küçük pürüzler kaldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Djiku imzaya kaldı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir süredir stoper bölgesine ağırlık verilmişti. Leicester City forması giyen Daniel Amartey ile Southampton'da görev yapan Lyanco'ya teklif yapan yönetim; Fransa Ligue 1'de son dört sezonda Strasbourg forması giyen 28 yaşındaki Alexander Djiku ile de prensip anlaşmasına vardı. Sözleşmesi sona erdiği için bonservisini elinde bulunduran Ganalı stoper ile büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı ifade edilirken, küçük pürüzlerin de ortadan kalkması durumunda resmi imzaların atılacağı belirtildi.

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