BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Romain Saiss'ten flaş karar!

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta Romain Saiss durumu dikkat çekiyor. İstanbul'da olmasına rağmen takımla antrenmanlara henüz çıkmayan Saiss, sakatlığını öne sürerek tedavi oluyor.
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta Romain Saiss durumu dikkat çekiyor. İstanbul'da olmasına rağmen takımla antrenmanlara henüz çıkmayan Saiss, sakatlığını öne sürerek tedavi oluyor.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde tedavi olan Faslı stoperin durumu belirsizliğini koruyor.
Milliyet'te yer alan habere göre teknik direktör Şenol Güneş, deneyimli savunmacıyı antrenmanlarda görmek istiyor fakat Saiss'ten benzer geri dönüşümü alamıyor.
33 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'ta devam etmeye sıcak bakmadığı ifade edildi. Almanya kampına başlayacak siyah-beyazlılarda Saiss'in kadroda olması da beklenmiyor.
Öte yandan Fransa basınında Saiss'in bazı Ligue 1 kulüplerinin takibinde olduğu ancak henüz resmi bir teklifin yapılmadığı kaydedildi.
Romain Saiss geçen sezon Beşiktaş'ta 26 resmi maçta forma giydi, 1 gol atıp 2 asist yaptı. Saiss, siyah-beyazlı formayla 2 bin 41 dakika sahada kaldı.
Deneyimli futbolcu, 2022 Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile yarı finale kadar çıkarak dikkat çekmişti.