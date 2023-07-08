Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Romain Saiss'ten flaş karar!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Romain Saiss'ten flaş karar!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Romain Saiss'in geleceği belirsizliğini koruyor. Faslı futbolcunun, teknik direktör Şenol Güneş'in aksine takımda kalmak istemediği öğrenildi. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 11:59
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Romain Saiss'ten flaş karar!

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta Romain Saiss durumu dikkat çekiyor. İstanbul'da olmasına rağmen takımla antrenmanlara henüz çıkmayan Saiss, sakatlığını öne sürerek tedavi oluyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Romain Saiss'ten flaş karar!

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde tedavi olan Faslı stoperin durumu belirsizliğini koruyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Romain Saiss'ten flaş karar!

Milliyet'te yer alan habere göre teknik direktör Şenol Güneş, deneyimli savunmacıyı antrenmanlarda görmek istiyor fakat Saiss'ten benzer geri dönüşümü alamıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Romain Saiss'ten flaş karar!

33 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'ta devam etmeye sıcak bakmadığı ifade edildi. Almanya kampına başlayacak siyah-beyazlılarda Saiss'in kadroda olması da beklenmiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Romain Saiss'ten flaş karar!

Öte yandan Fransa basınında Saiss'in bazı Ligue 1 kulüplerinin takibinde olduğu ancak henüz resmi bir teklifin yapılmadığı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Romain Saiss'ten flaş karar!

Romain Saiss geçen sezon Beşiktaş'ta 26 resmi maçta forma giydi, 1 gol atıp 2 asist yaptı. Saiss, siyah-beyazlı formayla 2 bin 41 dakika sahada kaldı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kıran kırana pazarlık! Beşiktaş'tan bir hamle daha
Halil Dervişoğlu Beşiktaş'a! Anlaşma sağlandı
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2023 Temmuz evde bakım maaşı kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş karar! Beşiktaş'ta kalmak istemiyor Flaş karar! Beşiktaş'ta kalmak istemiyor 11:28
Zenit - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Zenit - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 11:23
Szalai'nin ardından o isim de Berlin yolcusu! Szalai'nin ardından o isim de Berlin yolcusu! 10:31
Yıldız isimden G.Saray'a müjde! Yıldız isimden G.Saray'a müjde! 10:20
Samsunspor Marius Mouandilmadji ile anlaştı! Samsunspor Marius Mouandilmadji ile anlaştı! 09:53
İngiltere U21 - İspanya U21 maçı saat kaçta? İngiltere U21 - İspanya U21 maçı saat kaçta? 09:52
Daha Eski
G.Saray'dan Bernat formülü! G.Saray'dan Bernat formülü! 09:45
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı 09:35
G.Saraylı yıldıza iki talip daha! G.Saraylı yıldıza iki talip daha! 09:18
Trabzonspor - Hajduk Split maçı saat kaçta? Trabzonspor - Hajduk Split maçı saat kaçta? 09:18
Dursun Özbek'ten Arda Güler'e büyük övgü! Dursun Özbek'ten Arda Güler'e büyük övgü! 01:11
Dursun Özbek'ten Arda Güler'e büyük övgü! Dursun Özbek'ten Arda Güler'e büyük övgü! 01:11