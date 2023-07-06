BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Akor Adams'ta zorlu rakip!

Beşiktaş, Lillestrom'ün santrforu Akor Adams'ı kadroya katmak için çalışmalara başlamıştı.
Beşiktaş, Lillestrom'ün santrforu Akor Adams'ı kadroya katmak için çalışmalara başlamıştı.
Ancak Hollanda basınında çıkan habere göre Beşiktaş'ın işi zora girdi.
Hollanda basını Beşiktaş'ın Ajax'la, Norveç ekibi Lillestrom'ün golcüsü için kapıştığını öne sürdü.
23 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, Norveç liginde 11 maçta 10 gol ve 1 asistlik performansıyla göz doldurdu.
Norveç ekibi golcüsünden 3-4 milyon euro kazanmayı hedefliyor.