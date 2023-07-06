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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Akor Adams'ta zorlu rakip!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş'ta çalışmalar devam ederken siyah-beyazlı takımın gündemine aldığı Akor Adams'ta sürpriz bir rakip çıktı. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 12:06
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Akor Adams'ta zorlu rakip!

Beşiktaş, Lillestrom'ün santrforu Akor Adams'ı kadroya katmak için çalışmalara başlamıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Akor Adams'ta zorlu rakip!

Ancak Hollanda basınında çıkan habere göre Beşiktaş'ın işi zora girdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Akor Adams'ta zorlu rakip!

Hollanda basını Beşiktaş'ın Ajax'la, Norveç ekibi Lillestrom'ün golcüsü için kapıştığını öne sürdü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Akor Adams'ta zorlu rakip!

23 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, Norveç liginde 11 maçta 10 gol ve 1 asistlik performansıyla göz doldurdu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Akor Adams'ta zorlu rakip!

Norveç ekibi golcüsünden 3-4 milyon euro kazanmayı hedefliyor.

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